Tài xế bỏ lại ôtô, ví tiền trên cầu Cổ Chiên rồi... mất tăm

Qua kiểm tra hiện trường, chiếc ôtô mang biển kiểm soát 84A-151xx vẫn còn bật đèn sáng nhưng không có người bên trong.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bóp da màu đen, số tiền 2,6 triệu đồng cùng giấy tờ tùy thân mang tên K.N.T. (SN 1991, ngụ xã Cầu Ngang). Lực lượng làm nhiệm vụ đã nỗ lực liên hệ với tài xế nhưng chưa có kết quả.

Xe ôtô được phát hiện trên cầu Cổ Chiên.

Công an xã Nhị Long đã lập biên bản ghi nhận sự việc. Làm việc với gia đình, bước đầu xác định T. là người điều khiển xe ôtô nói trên. Qua trình bày của gia đình, nhiều khả năng do gặp chuyện buồn phiền, T. đã để lại phương tiện trên cầu Cổ Chiên rồi bỏ đi mất tích.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm tung tích nam tài xế, đồng thời đưa phương tiện về trụ sở Công an để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Tác giả: Văn Vĩnh

Nguồn tin: cand.vn