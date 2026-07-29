Ít nhất 13 người thiệt mạng sau động đất ở Nhật Bản

Công trình đổ sập tại thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản. Ảnh: Reuters.

Theo đài NHK của Nhật Bản, trong số những nạn nhân thương vong có hai phụ nữ ngoài 20 tuổi thiệt mạng, khi trung tâm thương mại Aeon Mall nằm tại tỉnh Kumamoto bị sập một phần. Trận động đất đã gây ra một vụ nổ, khiến tầng 2 của trung tâm thương mại Aeon Mall bị sập sau trận động đất xảy ra trong chiều 28/7.

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được nhiều người bị mắc kẹt tại trung tâm thương mại. Trước đó, NHK cho biết có từ 20 đến 30 nhân viên tại Aeon Mall Kumamoto không thể liên lạc được sau vụ sập tầng 2 trung tâm thương mại.

Tại nhà máy giấy Nippon ở thành phố Yatsushiro, tỉnh Kumamoto, cơ sở này bị hư hại nghiêm trọng sau trận động đất, 9 người hiện thông báo đang trong tình trạng mất tích. Hình ảnh và video từ hiện trường cho thấy ống khói của nhà máy bị gãy đổ do rung chấn.

Trong cuộc họp báo diễn ra trong đêm 28/7, giới chức địa phương cho biết hai nạn nhân đã được tìm thấy tại nhà máy trong tình trạng ngừng tuần hoàn và hô hấp, song chưa xác nhận hai nạn nhân này có qua khỏi hay không.

Cũng theo NHK, khoảng 3.600 quân nhân đã được huy động nhằm đẩy nhanh công tác tìm kiếm cứu nạn và hỗ trợ khắc phục hậu quả sau trận động đất. Động thái được triển khai theo đề nghị của chính quyền tỉnh Kumamoto, nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất vì trận động đất vừa xảy ra.

NHK cho biết chính phủ Nhật Bản đã xác nhận thiệt hại trên diện rộng và yêu cầu tăng tốc các hoạt động cứu hộ. Lực lượng quân đội sẽ phối hợp với cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương để đánh giá mức độ thiệt hại và hỗ trợ công tác cứu nạn.

Tác giả: An Hòa

Nguồn tin: znews.vn