Đang làm lễ cưới, người yêu cũ bất ngờ lao lên hôn chú rể, cả hội trường sững sờ

Mạng xã hội những ngày gần đây đang xôn xao trước một đoạn video ghi lại tình huống hy hữu xảy ra ngay trong một đám cưới, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng loạt bình luận trái chiều.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc được cho là xảy ra tại Trung Quốc. Trong đoạn clip lan truyền, buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng và vui vẻ với sự tham dự của đông đảo khách mời. Cô dâu và chú rể đứng trên sân khấu theo dõi chương trình do MC dẫn dắt, mọi nghi thức vẫn diễn ra bình thường.

Tuy nhiên, không khí buổi tiệc bất ngờ bị phá vỡ khi một cô gái lạ mặt xuất hiện và bước thẳng lên sân khấu. Ban đầu, nhiều người cho rằng đây chỉ là một tiết mục giao lưu hoặc màn tạo bất ngờ của bạn bè nên vẫn tiếp tục theo dõi với tâm thế tò mò.

Thế nhưng, diễn biến sau đó khiến cả hội trường sững sờ. Cô gái tiến đến gần chú rể, bất ngờ ôm chầm và trao một nụ hôn ngay trước sự chứng kiến của toàn bộ quan khách.

Trong đoạn clip, chú rể tỏ ra bối rối, lúng túng trước tình huống ngoài dự đoán. Chỉ ít giây sau, anh được cho là đã bật khóc ngay trên sân khấu, khiến không khí buổi lễ trở nên căng thẳng và ngỡ ngàng.



Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cô gái xuất hiện trong video chính là người yêu cũ của chú rể. Một số bài đăng còn đồn đoán rằng cả hai từng có mối quan hệ sâu đậm trước khi anh tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, những chi tiết này hiện chưa được kiểm chứng từ nguồn chính thức.

Đáng chú ý, biểu cảm của cô dâu cũng trở thành tâm điểm chú ý. Trong nhiều khoảnh khắc được cắt từ video, cô dâu được cho là tỏ ra bất ngờ, đứng lặng quan sát toàn bộ sự việc diễn ra ngay trong ngày trọng đại của mình.

Đoạn video ban đầu được chia sẻ trên nền tảng Weibo (Trung Quốc) trước khi lan truyền rộng rãi sang các mạng xã hội khác. Dù chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, clip nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh luận mạnh mẽ.

Một bộ phận cư dân mạng cho rằng hành động của cô gái là thiếu phù hợp, có thể gây tổn thương cho cô dâu cũng như hai bên gia đình trong ngày vui trọng đại.

Ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng cần thận trọng khi đánh giá, bởi toàn bộ câu chuyện mới chỉ được nhìn qua một đoạn video ngắn, chưa rõ bối cảnh đầy đủ.

Từ sự việc này, chủ đề "có nên mời người yêu cũ dự đám cưới hay không" một lần nữa trở thành đề tài bàn luận sôi nổi. Với nhiều người, việc giữ quan hệ văn minh sau chia tay là bình thường, nhưng ngày cưới vẫn là thời điểm nhạy cảm, cần cân nhắc kỹ để tránh những tình huống ngoài ý muốn.

Dù thực hư câu chuyện vẫn chưa được xác minh rõ ràng, đoạn clip hiện tiếp tục được chia sẻ rộng rãi và thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Tác giả: Trúc Chi (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn