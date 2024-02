Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng dự có ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các đồng chí trong đoàn công tác của Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh có ông Thái Thanh Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An; ông Nguyễn Đức Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An; ông Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An; ông Hoàng Trung Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh; ông Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương và đoàn đại biểu về Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, Nam Đàn dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: TD)

Trong không khí thiêng liêng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương, tưởng niệm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh - lãnh tụ vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, Người sáng lập và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm các bậc gia tiên của Chủ tịch Hồ Chí Minh (ảnh: TD)

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và đoàn đại biểu nguyện mãi mãi học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, đoàn đại biểu đã về dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại đền Chung Sơn - Đền thờ gia tiên bên nội và ngoại của Chủ tịch Hồ Chí Minh trên quê hương của Người.

