Chủ 278 xe điện ở Cửa Lò lo lắng vì phải dừng hoạt động

Ngày 3-7, ông Hoàng Phú Hiền - phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - ký công văn về việc đề xuất một số nội dung liên quan đến hoạt động của xe 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn phường Cửa Lò và vùng phụ cận gửi Sở Xây dựng, Công an tỉnh và UBND phường Cửa Lò. UBND tỉnh Nghệ An giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND phường Cửa Lò nghiên cứu để xem xét xử lý theo thẩm quyền hoặc tham mưu đề xuất, trong đó xác định cụ thể vai trò, tính cần thiết của hoạt động xe 4 bánh có gắn động cơ, đặc thù tình hình giao thông và ảnh hưởng đối với hoạt động du lịch địa phương, tham khảo cách làm của các tỉnh tương tự để có giải pháp tháo gỡ vướng mắc...