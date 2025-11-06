Chồng mất khả năng lao động, gia đình lâm cảnh ngặt nghèo

Tai nạn khiến anh Mỹ phải trải qua 4 lần phẫu thuật não, dù giữ được mạng sống nhưng để lại di chứng nặng nề: mất ngôn ngữ, tay chân yếu, chỉ có thể đi lại chậm chạp, khập khiễng. Đôi tay anh không thể cầm nắm vật nặng, thậm chí việc dùng muỗng, đũa cũng là nỗ lực lớn.

Từ ngày chồng lâm nạn, chị Nguyễn Thị Giang (sinh năm 1988) - vốn sức khỏe yếu - trở thành trụ cột duy nhất của gia đình. Một mình chị phải chăm chồng, nuôi ba con nhỏ học lớp 7, lớp 2 và lớp 1. Mọi chi tiêu trong nhà trông vào những công việc làm thuê theo thời vụ. Ai thuê gì chị đều làm để có tiền mua thuốc cho chồng, lo bữa ăn và học hành cho các con.

Chị Nguyễn Thị Giang đang chăm sóc chồng

Gia đình anh Mỹ thuộc diện hộ nghèo, hiện anh được hưởng khoản trợ cấp 1 triệu đồng/tháng dành cho người khuyết tật nặng. Các con được miễn học phí, nhưng sách vở, áo quần nhiều lúc phải trông chờ sự hỗ trợ của người thân và bà con xóm giềng.

Trong ngôi nhà cấp bốn xuống cấp, cuộc sống của gia đình ngày càng chật vật. Căn bệnh của anh Mỹ cần điều trị lâu dài, nhưng gia đình đã kiệt quệ, không còn khả năng chạy chữa. Mỗi khi trái gió trở trời, anh lại đau nhức khắp người, khiến nỗi lo của người vợ trẻ càng thêm nặng trĩu.

Tác giả: DƯƠNG QUANG

Nguồn tin: sggp.org.vn