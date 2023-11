Chồng đánh vợ tử vong vì không cho sử dụng điện thoại

Tối 31/10, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, và bắt giữ đối tượng Triệu Chòi Suẩn (SN 1979, trú tại thôn Na Lang, xã Phong Minh, huyện Lục Ngạn) có hành vi Giết người vào trưa cùng ngày.

Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị L, vợ của Suẩn.

Nghi phạm Triệu Chòi Suẩn

Thông tin ban đầu, trưa ngày 31/10, người dân phát hiện Triệu Chòi Suẩn (tên thường gọi Triệu Tài Thuật) do có mâu thuẫn với vợ là chị Đặng Thị L. nên đã đưa vợ ra sau nhà. Tại đây, Suẩn đã dùng điếu cày, gậy gỗ (dài khoảng 1m) và đá đánh gây thương tích vào vùng đầu và mặt chị L.

Khi phát hiện, người dân đã can ngăn và khống chế được đối tượng Suẩn, đưa chị L. đi cấp cứu tại Trạm y tế xã Phong Minh. Tuy nhiên, trong quá trình đưa đi cấp cứu, chị L đã tử vong.

Ban đầu, đối tượng Suẩn đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do bực tức về việc vợ không cho sử dụng điện thoại nên đã đánh vợ dẫn đến thương tích, khi đưa đi cấp cứu thì tử vong.

Vụ án đang được điều tra, làm rõ…

Tác giả: Hải Ninh

Nguồn tin: kienthuc.net.vn