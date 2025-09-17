Chọn tủ quần áo rời hay âm tường để phù hợp với phòng ngủ nhỏ?

Phòng ngủ nhỏ luôn đặt ra thách thức trong việc sắp xếp nội thất, đặc biệt là tủ quần áo – món đồ chiếm nhiều diện tích. Giữa tủ âm tường tiết kiệm không gian và tủ rời tiện di chuyển, đâu mới là lựa chọn tối ưu?

Xu hướng mua nhà ở chung cư ngày càng phổ biến, đặc biệt tại các thành phố lớn. Tuy nhiên, cùng với đó là bài toán diện tích hạn chế, nhất là trong không gian phòng ngủ. Khi diện tích bị thu hẹp, tủ quần áo không chỉ đóng vai trò lưu trữ mà còn ảnh hưởng đến sự gọn gàng, thẩm mỹ và cảm giác thoải mái của cả căn phòng. Việc chọn lựa giữa tủ âm tường hay tủ rời vì thế không đơn thuần dựa vào sở thích mà còn gắn liền với nhu cầu thực tế và phong cách sống của mỗi gia đình.

Ảnh minh họa

Khả năng tối ưu diện tích

Với đặc thù phòng ngủ trong các căn hộ chung cư thường chỉ dao động từ 10 – 15m², bài toán tiết kiệm không gian luôn được ưu tiên hàng đầu. Ở khía cạnh này, tủ âm tường tỏ ra vượt trội nhờ tận dụng được những khoảng trống sẵn có trong tường, vừa không “ăn” diện tích sàn vừa tạo cảm giác liền mạch, rộng rãi hơn cho căn phòng. Nhiều gia đình còn kết hợp tủ âm tường với cửa trượt, giúp thao tác đóng mở nhẹ nhàng và tiết kiệm thêm diện tích.

Ngược lại, tủ rời chiếm một phần không gian mặt sàn nhất định. Nếu không tính toán kỹ lưỡng về kích thước, chiếc tủ có thể khiến căn phòng nhỏ trở nên chật chội, khó bố trí thêm bàn làm việc hoặc kệ trang trí. Tuy vậy, với những phòng ngủ có diện tích vừa phải, tủ rời vẫn là lựa chọn hợp lý nhờ sự linh hoạt và đa dạng mẫu mã.

Công năng và khả năng lưu trữ

Tủ âm tường thường được đặt thiết kế riêng theo yêu cầu gia chủ. Nhờ đó, người dùng có thể tùy chỉnh số lượng ngăn kéo, kệ treo hay hộc chứa đồ sao cho phù hợp với thói quen sinh hoạt. Thậm chí, một số mẫu tủ hiện đại còn được tích hợp hệ thống đèn LED, kệ trưng bày hoặc gương toàn thân, mang lại sự tiện lợi tối đa.

Trong khi đó, tủ rời có công năng “chuẩn hóa” hơn, thường được sản xuất hàng loạt với những thiết kế phổ biến. Điều này khiến khả năng tối ưu hóa nhu cầu lưu trữ bị hạn chế. Tuy nhiên, lợi thế của tủ rời nằm ở sự sẵn có: người tiêu dùng có thể dễ dàng chọn mua, thay đổi hoặc bổ sung thêm tủ nhỏ khi cần mà không phải cải tạo không gian sẵn có.

Thẩm mỹ và phong cách thiết kế

Xét về thẩm mỹ, tủ âm tường tạo cảm giác liền khối, hiện đại và sang trọng, đặc biệt phù hợp với các căn hộ chung cư thiết kế theo phong cách tối giản hoặc đồng bộ. Nhờ “ẩn” vào tường, loại tủ này giúp phòng ngủ trở nên gọn gàng, không bị rối mắt bởi những chi tiết thừa.

Tủ rời lại thiên về tính đa dạng. Từ chất liệu gỗ công nghiệp giá rẻ đến gỗ tự nhiên cao cấp, từ phong cách cổ điển đến hiện đại, thị trường tủ rời mang đến nhiều lựa chọn cho người tiêu dùng. Điểm trừ là nếu không có sự đồng bộ về phong cách, tủ rời có thể khiến căn phòng thiếu sự hài hòa trong tổng thể nội thất.

Độ bền và tuổi thọ

Tủ âm tường có ưu thế về tuổi thọ nếu được thi công bằng vật liệu chất lượng, chống ẩm tốt. Một số gia đình sử dụng đến 10 – 15 năm mà tủ vẫn giữ được hình dáng và độ chắc chắn. Tuy nhiên, khi đã xuống cấp hoặc bị mối mọt, việc sửa chữa, thay thế thường phức tạp và tốn kém hơn so với tủ rời.

Ngược lại, tủ rời có độ bền phụ thuộc nhiều vào chất liệu. Những mẫu gỗ công nghiệp giá rẻ có thể chỉ dùng được 3 – 5 năm, trong khi gỗ tự nhiên cao cấp có thể kéo dài đến hàng chục năm. Ưu điểm của tủ rời là dễ dàng thay mới hoặc bán lại khi không còn nhu cầu, giúp người tiêu dùng linh hoạt hơn.

Ảnh minh họa

Tính linh hoạt khi sử dụng

Nếu gia chủ thường xuyên thay đổi bố cục nội thất hoặc có ý định chuyển nhà trong tương lai gần, tủ rời sẽ là lựa chọn hợp lý. Sự cơ động của nó cho phép người dùng dễ dàng di chuyển, thậm chí mang theo khi đổi chỗ ở. Trong khi đó, tủ âm tường gần như “cố định” tại chỗ; một khi đã lắp đặt thì khó có thể tháo rời mà không làm hỏng kết cấu tường. Thêm vào đó, do thiết kế sâu trong hốc tường nên tủ âm tường thường khó thay đổi vị trí.

Nếu tính toán ban đầu chưa chuẩn, loại tủ này dễ bị hư hỏng và gây khó khăn khi sửa chữa. Việc vệ sinh, bảo dưỡng cũng không đơn giản, bởi người dùng khó kiểm soát được nhiệt độ, độ ẩm bên trong tủ. Khi lau chùi, cần tránh sử dụng dụng cụ ẩm ướt để không làm giảm tuổi thọ sản phẩm.

Giá thành và chi phí thi công

Đây là yếu tố quan trọng trong quyết định mua sắm. Tủ rời có giá thành đa dạng, từ 3 – 5 triệu đồng cho các mẫu gỗ công nghiệp phổ thông, đến 15 – 20 triệu đồng cho những mẫu gỗ tự nhiên cao cấp. Người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp với ngân sách.

Ngược lại, tủ âm tường thường đòi hỏi chi phí cao hơn do cần thiết kế riêng, đo đạc và thi công. Một chiếc tủ âm tường cơ bản có thể dao động từ 10 – 20 triệu đồng, trong khi những mẫu cao cấp kết hợp gương, đèn hoặc cửa trượt chất lượng tốt có thể vượt 30 triệu đồng. Ngoài chi phí ban đầu, gia chủ cũng phải tính đến khoản bảo trì và sửa chữa sau này vốn không hề rẻ.

Tác giả: Phương Anh

Nguồn tin: tieudung.giadinhonline.vn