Chơi m.a t.ú.y phê pha rồi lăn ra ngủ, thức dậy thấy công an bên cạnh

Ngày 13-10, Công an xã Ia Chim, Quảng Ngãi đã ra quyết định tạm giữ hình sự 4 thanh niên để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Khoảng 8h30 sáng 9-10, tổ công tác cảnh sát phòng chống tội phạm Công an xã Ia Chim kiểm tra hành chính tại nhà của A.H. (26 tuổi) ở thôn Plei Rơ Wắk.

Lực lượng chức năng phát hiện A.H.; A.T. (20 tuổi); A.X. (17 tuổi) và A.K. (29 tuổi) đang nằm ngủ, bên cạnh là các vật dụng nghi dùng để sử dụng ma túy.

Khi công an kiểm tra, cả bốn đều trong tình trạng phê ma túy và ngủ say.

Sự xuất hiện của cảnh sát khiến cả 4 thanh niên "tỉnh hẳn", nhanh chóng phối hợp làm việc và khai nhận vi phạm của mình.

Làm việc với công an, nhóm thừa nhận trước đó đã cùng góp tiền mua ma túy, mang về nhà A.H. để sử dụng tập thể rồi ngủ lại.

Cảnh sát đã thu giữ bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy, một bịch ni lông được hàn kín hai đầu, bên trong có chứa chất tinh thể màu trắng được A.H. cất giấu trong phòng ngủ nhà mình.

Tác giả: Trần Mai

Nguồn tin: tuoitre.vn