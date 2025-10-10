Bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy ở Quảng Trị

Ngày 10/10, thông tin từ Công an xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân (BĐBP Quảng Trị) phát hiện, bắt quả tang một đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 09/10/2025, lực lượng Công an xã Nam Cửa Việt phối hợp Đồn Biên phòng Triệu Vân bắt quả tang đối tượng Nguyễn Xuân N. (SN 2003, trú tại thôn 9, xã Nam Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) khi đang thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một túi nilông chứa 100 viên nén nghi là ma túy tổng hợp (dạng hồng phiến), một xe ô tô, một điện thoại di động cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Qua đấu tranh, đối tượng Nguyễn Xuân N. đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Hạo Nhiên

Nguồn tin: kienthuc.net.vn