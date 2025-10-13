Đột kích quán bar, karaoke "sang chảnh", phát hiện nhiều người dương tính với ma túy

Ngày 12-10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ cho biết vào rạng sáng cùng ngày, đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất các cơ sở kinh doanh bar, karaoke.

Các cơ sở gồm: Công ty TNHH MTV INU (kinh doanh quán bar, đường Trần Phú, phường Cái Khế), Công ty CP Thương mại và Dịch vụ IVY (quán Cáo & Cừu Beer Club, đường Võ Văn Kiệt, phường Cái Khế), Karaoke Hollywood và Boss Beer (tầng 9, tòa nhà Ánh Quang Plaza, đường Tôn Đức Thắng, phường Sóc Trăng).

Các đối tượng được đưa về trụ sở công an để làm việc

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ ghi nhận 3 địa điểm trên có 335 khách, nhân viên đang hoạt động.

Tiến hành kiểm tra, các cơ sở này vi phạm các lỗi, như: Chưa xuất trình giấy phép kinh doanh (bản chính); tổ chức các hình thức vui chơi, giải trí ngoài khung thời gian từ 8-24 giờ; chưa xuất trình hợp đồng lao động của nhân viên; hàng hóa chưa xuất trình được hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ; cho khách sử dụng shisha, bóng cười… Tiến hành test ma túy, cơ quan chức năng phát hiện 16 trường hợp dương tính.

Tại hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ lập biên bản tạm giữ nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan, như: bình chứa khí cười; dụng cụ pha chế, sử dụng shisha; rượu ngoại….

Riêng tại Boss Beer, cơ quan công an còn thu giữ 1 túi ny lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy và 2 dao bấm...

Tác giả: Ca Linh

Nguồn tin: Báo Người lao động