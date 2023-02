Choáng với bé trai 16 tháng nặng tới 27kg

Your browser does not support the video tag.

Một cậu bé 16 tháng tuổi tên Muhammad Kenzi Alfaro đến từ Bandung Regency, Indonesia đã khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc khi nặng tới 27kg. Kenzi buộc phải mặc quần áo của một đứa trẻ 10 tuổi vì thừa cân.

Pitriah, mẹ của Kenzi cho biết, cậu bé đôi khi còn mặc tã cỡ XXXL và mặc quần áo của bố.

Thân hình chồng tôi khá nhỏ, quần áo anh ấy chỉ anh ấy mặc vừa. Đôi khi, con trai tôi cũng mặc đồ của bố nó", Pitriah nói.

Pitriah cũng cho biết cô phải rất vất vả mới bế được Kenzi, cậu bé vẫn chưa thể tự ngồi và đứng.

Pitriah cho biết thêm: "Khi tôi muốn đưa Kenzi ra khỏi nhà, tôi muốn mang theo một chiếc xe đẩy nhưng nó không đủ to để chở thằng bé".

Sau khi nhận được thông tin về cân nặng của Kenzi, các nhân viên y tế Indonesia hiện cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoại trú tích cực cho cậu bé.

Kenzi được cho là đang trải qua các cuộc kiểm tra định kỳ tại Bệnh viện Hermina Bekasi để được hỗ trợ giảm cân.

