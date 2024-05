Cho ý kiến về dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội

Sau 5 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 88-CTr/TU, toàn hệ thống chính trị và nhân dân đã có sự thay đổi ý thức về tầm quan trọng của chính sách an sinh xã hội. Số người tham gia và thụ hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tăng hằng năm. Chế độ, chính sách và quyền lợi về BHXH, BHTN của người lao động và nhân dân được thực hiện kịp thời, đầy đủ, từng bước khẳng định chính sách BHXH là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách chính sách BHXH đã đề ra tại Nghị quyết số 28-NQ/TW.

Giám đốc BHXH tỉnh Hoàng Văn Minh trình bày dự thảo báo cáo sơ kết

Tính đến tháng 4/2024, số người trong độ tuổi lao động tham gia BHXH chiếm 25,12%; trong đó, nông dân và lao động phi chính thức tham gia BHXH tự nguyện chiếm 7,46%. Lực lượng lao động tham gia BHTN là 16,42%. Số người sau độ tuổi được hưởng lương hưu, BHXH hàng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội chiếm 38,7%...

Trong năm 2023, số người thụ hưởng quyền lợi BHXH, BHTN là 340.139 lượt người, tăng 63.862 lượt so với năm 2019. Trong đó, số người hưởng chế độ hưu trí là 135.244 người, tăng 2.115 người so với năm 2019; số người hưởng trợ cấp thất nghiệp là 28.854 người, tăng 13.477 người so với năm 2019.

Các hoạt động của ngành BHXH tỉnh tiếp tục được triển khai theo hướng phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin tạo điều kiện thuận lợi cho các cá nhân, tổ chức. Hàng năm, cơ quan BHXH tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cộng đồng, trong đó điển hình là Chương trình vận động, hỗ trợ mua tặng thẻ BHYT, sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Trong giai đoạn 2019 -2023, BHXH tỉnh đã kêu gọi và vận động được hơn 3 tỷ đồng tương đương với 799 sổ BHXH tự nguyện, hơn 10 nghìn thẻ BHYT để trao tặng cho người có hoàn cảnh khó khăn, dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT còn thấp so với mục tiêu đề ra. Việc phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện tuy có chính sách hỗ trợ của Nhà nước nhưng số người tham gia vẫn còn hạn chế... Tình trạng vi phạm pháp luật về BHXH còn xảy ra, nhất là tình hình nợ BHXH, BHTN kéo dài với số lượng lớn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Số người hưởng BHXH một lần năm sau luôn cao hơn năm trước…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long giao cơ quan soạn thảo tiếp tục hoàn thiện dự thảo báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động để trình phiên họp UBND tỉnh sắp tới; trong đó, tập trung phân tích những nguyên nhân dẫn đến một số chỉ tiêu không đạt của Chương trình hành động đã đề ra.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn