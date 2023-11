Cho ý kiến dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 30/9/2023 trở về trước

Quang cảnh buổi làm việc

Báo tại tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Nguyễn Công Hoan cho biết: Thông qua hoạt động rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) giúp cơ quan có thẩm quyền xác định, phân loại hệ thống văn bản QPPL thành danh mục văn bản QPPL còn hiệu lực pháp luật; danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực một phần; danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ và danh mục văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế. Đồng thời, tập hệ thống hóa văn bản QPPL còn hiệu lực thi hành nhằm đảm bảo tính hợp pháp, thống nhất với hệ thống văn bản hiện hành, góp phần tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi trong việc tra cứu, tìm hiểu pháp luật của người dân cũng như phục vụ công tác quản lý nhà nước của các cơ quan có thẩm quyền.

Theo đó, thông qua kết quả rà soát, hệ thống hóa đối với 284 Nghị quyết QPPL do HĐND tỉnh Nghệ An ban hành kỳ 2019 - 2023, cụ thể như sau: 198 Nghị quyết QPPL còn hiệu lực; 86 Nghị quyết QPPL hết hiệu lực toàn bộ; 16 Nghị quyết QPPL hết hiệu lực thi hành một phần; 13 Nghị quyết QPPL sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Hệ thống hóa đối với 198 Nghị quyết QPPL đang còn hiệu lực thi hành.

Sau rà soát, hệ thống hóa có 05 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành kỳ 2019-2023 cần bãi bỏ toàn bộ gồm: Nghị quyết số 53/2012/NQ-HĐND ngày 13/7/2012 của HĐND tỉnh về bố trí cán bộ chuyên trách dân số - kế hoạch hoá gia đình xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 171/2015/NQ-HĐND ngày 10/7/2015 của HĐND tỉnh về trang bị phương tiện làm việc cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định một số chủ trương, biện pháp xây dựng lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An; Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh quy định việc sử dụng kinh phí từ ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương từ nguồn thu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn giao thông; Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 25/3/2022 của HĐND tỉnh quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thảo luận tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở, ngành đề nghị bãi bỏ, thay thế một số Nghị quyết về quy hoạch trên các lĩnh vực không còn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Hồng Vinh – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh việc rà soát các văn bản QPPL do HĐND tỉnh ban hành từ ngày 30/9/2023 trở về trước nhằm hệ thống lại văn bản nào còn hiệu lực trong quá trình chỉ đạo điều hành, tránh để các văn bản hết hiệu lực, văn bản có hiệu lực của cấp cao hơn đã ban hành nhưng tỉnh vẫn thực hiện trái quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đề nghị các Sở, ngành liên quan tiếp tục xem xét, rà soát một cách kỹ lưỡng và đóng góp ý kiến bằng văn bản để Sở Tư pháp tổng hợp trình UBND tỉnh.

