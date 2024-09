Chờ đợi ngày trở về sau song sắt trại giam ở Nghệ An

Đây là chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cùng với sự mở rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng, sẽ là cơ hội để những người được đặc xá vượt qua những mặc cảm, khó khăn phía trước, quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức công bố quyết định và tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước cho 23 phạm nhân.

Phạm nhân Lương Trung Dũng, quê ở Hà Tĩnh, vốn là một kỹ sư xây dựng. Tại một dự án, do trong quá trình thi công có những công đoạn chưa đảm bảo tiêu chuẩn, Lương Trung Dũng bị toà xử phạt 30 tháng tù về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng. Quá trình cải tạo, Lương Trung Dũng được xếp loại khá và tốt, đủ điều kiện đề nghị đặc xá trước thời hạn 8 tháng.

Phạm nhân Lương Trung Dũng nói: "Đây là một chủ trương rất nhân đạo, thể hiện tính khoan hồng của pháp luật. Anh em chúng tôi được đặc xá rất phấn khởi".

Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng, quê ở huyện Anh Sơn (Nghệ An) cũng là người được xét đặc xá, giảm án tha tù trong đợt này. Chỉ còn ít ngày nữa, Nguyễn Văn Hùng sẽ được trở về trong vong tay yêu thương của gia đình, vợ con, sau bao ngày đằng đẵng nhớ thương sau song sắt trại giam. Những ngày trong trại giam, Nguyễn Văn Hùng mới thấm thía, ân hận về tội lỗi do mình đã gây ra và phải trả giá bằng những tháng ngày biệt ly, xa cách gia đình, người thân.

Đặc xá năm 2024, Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh Nghệ An đã họp, rà soát và lập danh sách đề nghị đặc xá cho 23 phạm nhân chấp hành án tại Trại tạm giam và nhà tạm giữ đủ điều kiện được xét đề nghị đặc xá

Phạm nhân Nguyễn Văn Hùng cho biết: "Qua đây tôi xin cảm ơn Ban giám thị, Hội đồng cán bộ của trại tạm giam đã tạo điều kiện cho tôi được cải tạo môi trường cải tạo tốt để sớm tái hòa nhập cộng đồng."

Từ đầu tháng 8/2024, ngay khi có Quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, Lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan niêm yết công khai Quyết định của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024 đến 100% phạm nhân đang chấp hành án tại Trại tạm giam, nhà tạm giữ Công an cấp huyện. Đồng thời thành lập Tiểu Ban chỉ đạo đặc xá Công an tỉnh rà soát tổng thể, cân nhắc kỹ lưỡng từng hồ sơ một cách khách quan, chặt chẽ, đảm bảo tính công bằng, khách quan, minh bạch, đúng pháp luật.

Thượng tá Nguyễn Xuân Trà, Phó Giám thị Trại tạm giam Công an tỉnh Nghệ An cho biết: "Quán triệt để cán bộ nắm được tinh thần này sau đó cho phạm nhân tự soi, từ đối chiếu, cùng phối hợp với gia đình để thực hiện việc này".

Ngay sau khi có Quyết định của Chủ tịch nước, Công an tỉnh Nghệ An thành lập Tiểu ban đặc xá rà soát, lập danh sách hồ sơ, đánh giá mức độ ảnh hưởng đến ANTT nếu phạm nhân được đặc xá và điều kiện đảm bảo ANTT khi trở về địa phương.

Nhằm làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng, tại các Trại tạm giam và nhà giam giữ đã tổ chức hướng dẫn, trang bị cho phạm nhân những kiến thức, kỹ năng cơ bản để khi được đặc xá, phạm nhân sẽ sớm xóa bỏ mặc cảm, làm ăn lương thiện, phấn đấu trở thành công dân có ích cho xã hội

Thượng tá Lê Minh Tuấn, Phó Trưởng phòng Cảnh sát thi hành án và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Nghệ An cho biết, xác định ý nghĩa, giá trị đặc xá nên việc thực hiện quy trình được các đơn vị thực hiện nghiêm minh: "Các cơ sở giam giữ tiến hành họp soát xét rất kỹ để đề nghị. Chính vì vậy, cho nên công tác đặc xá ở Nghệ An là đảm bảo rất đúng quy trình, rất đúng thủ tục, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ ngay từ đầu."

Ngày 1/10/2024, cùng với cả nước, Công an tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức công bố quyết định và tha người được đặc xá theo Quyết định của Chủ tịch nước. Với chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước, cùng với sự mở rộng vòng tay yêu thương, giúp đỡ của cộng đồng, sẽ là cơ hội để những người được đặc xá vượt qua những mặc cảm, khó khăn phía trước, quyết tâm vươn lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

