Nghệ An ban hành kế hoạch công tác đặc xá năm 2024

Ngày 20/8, thông tin từ UBND tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã ký văn bản số 645/KH-UBND về triển khai thực hiện công tác đặc xá năm 2024 nhằm thể hiện chủ trương, chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước, truyền thống nhân đạo của dân tộc đối với người phạm tội bị kết án tù. Đồng thời, khuyến khích người bị kết án đang chấp hành án phạt từ ăn năn, hối cải, tích cực phấn đấu lao động, học tập, cải tạo để được hưởng sự khoan hồng của Nhà nước, trở thành người có ích cho xã hội.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu công tác đặc xá năm 2024 phải được tiến hành kịp thời, đúng pháp luật, đảm bảo dân chủ, công bằng, khách quan, công khai, minh bạch và chặt chẽ, đúng đối tượng, điều kiện quy định, không để sai sót, tiêu cực xảy ra.

Đặc xá phải đảm bảo yêu cầu về đối nội, đối ngoại, an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện tốt “Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 -2025 và định hướng đến năm 2030”, tạo điều kiện thuận lợi cho những người được đặc xá nhanh chóng tái hòa nhập cộng đồng, sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm.

Các phạm nhân được nhận quyết định đặc xá năm 2023 tại Nghệ An

UBND tỉnh giao Công an tỉnh tham mưu, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định số 758/2024/QĐ-CTN ngày 30/7/2024 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2024, Hướng dẫn số 88/HĐ-HĐTVĐX ngày 2/8/2024 của Hội đồng tư vấn đặc xá; tổ chức thực hiện công tác đặc xá đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Phối hợp tổ chức tiếp nhận, quản lý, giám sát, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng.

Đồng thời rà soát, xét, đề nghị và lập hồ sơ, danh sách phạm nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn đặc xá theo đúng Quyết định của Chủ tịch nước, Hướng dẫn của Hội đồng tư vấn đặc xá và Kế hoạch của Bộ Công an. Chủ động nắm số lượng, đặc điểm, tình hình của người đặc xá về địa phương để có kế hoạch tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ hiệu quả; không để gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh những người có hành vi tái phạm tội và vi phạm pháp luật...

UBND tỉnh đề nghị TAND tỉnh rà soát, lập hồ sơ, tổ chức xét, đề nghị đặc xá cho người đang được tạm đình chỉ chấp hành án phạt tử đủ điều kiện được đề nghị đặc xá. Thông báo cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết những phạm nhân đang có kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm soát việc lập hồ sơ đề nghị đặc xá, thực hiện Quyết định đặc xá theo quy định. Phối hợp với TAND tỉnh phát hiện những phạm nhân có kháng nghị theo thủ tục Giám đốc thẩm hoặc tái thẩm theo hướng tăng nặng trách nhiệm hình sự để thông báo kịp thời cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh, Trại tạm giam Công an tỉnh, Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp huyện biết...

Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan có liên quan tuyên truyền, phổ biến chủ trương về đặc xá năm 2024; chỉ đạo, phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng, tạo việc làm, ổn định cuộc sống và trở thành người có ích cho xã hội, phòng ngừa tái phạm tội...

Cũng tại Kế hoạch này, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho Sở Y tế, Sở LĐTB&XH, Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, UBND các huyện, thành phố, thị xã trong triển khai thực hiện.

Tác giả: Văn Bình

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn