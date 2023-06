Chính thức ra mắt VPĐD khu vực Nghệ - Tĩnh, Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt

Chương trình văn nghệ chào mừng

Tham dự chương trình có sự hiện diện của: Ông Phạm Ngọc Cảnh – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An; ông Nguyễn Bá Hảo - Phó Giám đốc Sở Thông tin & truyền thông; ông Bùi Văn Hưng - Phó Giám đốc Sở Lao động thương binh & xã hội tỉnh Nghệ An; bà Hồ Thị Ngân - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Nghệ An; ông Đậu Quang Vinh - Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các Hội KH- KT tỉnh Nghệ An; ông Trần Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý báo chí xuất bản, Sở TTTT Nghệ An; ông Hồ Quang Chương - Phó Chánh thanh tra Sở TT-TT Nghệ An; ông Nguyễn Anh Sơn - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp tiêu biểu tỉnh Nghệ An; Luật sư Nguyễn Quốc Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Nghệ An cùng đại diện một số sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp và đại diện các cơ quan báo chí có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Về phía Lãnh đạo Văn phòng đại diện - Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt, có ông Nguyễn Hữu Bắc (Lâm An) - Phó trưởng Ban Biên tập kiêm nhiệm Thường trực Văn phòng Đại diện Khu vực Nghệ - Tĩnh cùng lãnh đạo một số ban của Tạp chí, cán bộ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Văn phòng đại diện.

Lãnh đạo Văn phòng đại diện phát biểu khai mạc chương trình

Tại lễ ra mắt Văn phòng đại diện Khu vực Nghệ - Tĩnh, ông Nguyễn Hữu Bắc - Phó trưởng Ban Biên tập phát biểu: "Dù mới chính thức ra mắt một thời gian chưa dài, song Tạp chí Nhân lực Nhân tài Việt đã để lại nhiều dấn ấn cho bạn đọc, đặc biệt là công tác khuyến học, khuyến tài và hỗ trợ phát triển nguồn lực để góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt với những khu vực miền núi, biên giới khó khăn, biên giới và hải đảo. Hiện nay, Tạp chí có 8 ban chuyên môn với gần 80 cán bộ, biên tập viên, phóng viên hoạt động báo chí ở khắp các địa phương trên cả nước. Tạp chí có trụ sở bề thế tại số 9 phố Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội và các văn phòng đại diện tại Tây Bắc, VPĐD khu vực phía Nam tại TP.HCM.

Hội đồng Biên tập là những trí thức nổi tiếng có nhiều đóng góp sự nghiệp nghiên cứu khoa học, giáo dục cũng như các hoạt động xã hội như Giáo sư Hồ Ngọc Đại; Giáo sư Phong Lê; Giáo sư Đào Vọng Đức & Nhà báo, Trung tướng, GS.TS Nguyễn Đình Chiến - người con ưu tú của quê hương làng Hành Thiện, Nam Định - nguyên Phó Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự, nguyên Phó Tư lệnh Quân khu Thủ đô và Viện Trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng".

Theo tôn chỉ mục đích, Tạp chí chủ trương hướng mạnh thông tin chuyên sâu về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc sử dụng nhân lực và trọng dụng nhân tài; giới thiệu các nghiên cứu khoa học, công trình khoa học đã được thể nghiệm và kết quả tốt trong việc phát triển nguồn nhân lực. Tạp chí cũng tham gia tư vấn, phản biện về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực, phát hiện và trọng dụng nhân tài ở Việt Nam; biểu dương những người có công trình nghiên cứu và đóng góp vào sự phát triển của cộng đồng, xã hội....

Ông Phạm Ngọc Cảnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu chúc mừng sự kiện ra mắt Văn phòng đại diện khu vực Nghệ - Tĩnh

Đại diện Lãnh đạo Tạp chí nhấn mạnh: "Với mong muốn cốt lõi là đồng hành cùng địa phương phát triển. Việc thành lập Văn phòng đại diện khu vực Nghệ - Tĩnh tại Nghệ An sẽ góp phần truyền tải nhanh, đầy đủ và chính xác nhất tình hình thời sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của Nghệ An và khu vực lân cận. Mở ra một "kênh" mới trong việc tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới bà con nhân dân. Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt đã gửi hồ sơ đề nghị Sở TT&TT tỉnh Nghệ An chấp thuận việc đặt Văn phòng Đại diện. Ngày 18/4/2023, Sở Thông tin và Truyền thông Nghệ An đã có thông báo số 770/STTTT -TTBCXB về việc chấp thuận Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt đặt Văn phòng đại diện Khu vực Nghệ - Tĩnh tại Nghệ An. "

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ cũng như chúc mừng sự kiện chính thức ra mắt Văn phòng đại diện, ông Phạm Ngọc Cảnh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nghệ An nhấn mạnh: "Nghệ An là một trong những địa phương vinh dự được nhiều cơ quan báo chí đặt văn phòng đại diện và phóng viên thường trú. Lực lượng phóng viên báo chí đông đảo sẽ tạo thành sức mạnh, thành ngôi nhà chung để giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển. Văn phòng đại diện Tạp chí điện tử Nhân lực Nhân tài Việt có rất nhiều lợi thế khi lãnh đạo tòa soạn đều là những nhà khoa học, những Giáo sư, Tiến sĩ nổi tiếng với những giá trị đóng góp to lớn cho xã hội; đội ngũ phóng viên trẻ, nhiệt huyết và sáng tạo... Trong thời gian tới, hi vọng Văn phòng đại diện sẽ có những bài viết, những tuyến bài hay, chất lượng để phục vụ độc giả, góp phần vào sự phát triển về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An nói riêng và khu vực Bắc miền Trung nói chung".

Lãnh đạo BTG Tỉnh ủy, Sở TT-TT Nghệ An, Hội Nhà báo Nghệ An tặng hoa chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm cùng Lãnh đạo và đại diện phóng viên VPĐD

Đứng trước khoảnh khắc sự kiện đầy ý nghĩa, phóng viên Trần Đình Dinh chia sẻ: "Cán bộ, phóng viên VPĐD khu vực Nghệ - Tĩnh sẽ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, xây dựng, kết nối thông tin về nguồn nhân lực, phát hiện và bồi dưỡng, đề xuất trọng dụng nhân tài tại địa phương và vùng lân cận, để Tạp chí thực sự là diễn đàn về nguồn nhân lực, nhân tài, là kênh thông tin uy tín thúc đẩy sự phát triển của các địa phương. Đẩy mạnh các thông tin về kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh, kết nối quảng bá thế mạnh của các địa phương thuộc phạm vi hoạt động của VPĐD. Trong hoạt động báo chí, mỗi phóng viên tại Văn phòng chấp hành nghiêm các quy định của Luật Báo chí năm 2016, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam và nội quy, quy chế của Tạp chí".

Lãnh đạo, phóng viên, BTV, CTV tại Văn phòng đai diện chụp ảnh lưu niệm khoảnh khắc ra mắt

Tác giả: Nhóm PV VPĐD Nghệ - Tĩnh

Nguồn tin: nguonluc.com.vn