Chính quyền xã ở Đồng Nai nói không nhận được thông báo chính thức thủy điện xả lũ

Thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả lũ khiến nước sông dâng nhanh, nhấn chìm hoa màu, nhà dân ở xã Đak Lua, Đồng Nai sáng 21-11 - Ảnh: A LỘC

Ngày 23-11, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, tặng quà và động viên người dân xã Đak Lua chịu ảnh hưởng nặng nề bởi ngập lụt do thủy điện xả tràn.

Đoàn công tác đã ghi nhận và chia sẻ những thiệt hại, khó khăn mà người dân trải qua trong đợt lũ vừa qua. Đồng thời trao hơn 60 phần quà hỗ trợ cho các hộ chính sách, hộ nghèo và các hộ dân bị ảnh hưởng nặng do ngập lụt.

Thủy điện xả tràn, chính quyền hạ lưu không nhận được thông báo chính thức

Theo báo cáo của UBND xã Đak Lua, chiều tối 20, rạng sáng 21-11, Công ty thủy điện Đồng Nai 5 (Lâm Đồng) xả tràn điều tiết hồ chứa trong lúc mức nước trên sông đang cao do mưa lớn thượng nguồn gây ngập cục bộ trên địa bàn xã Đak Lua.

Thống kê sơ bộ, có 366 căn nhà ở Đak Lua bị ngập, trong đó có 89 căn ngập sâu từ 0,2 - 2,7m; 317ha cây ăn trái, 80ha hoa màu ngập úng; 81 chuồng trại, 2ha ao cá bị ảnh hưởng… ước tính thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng.

Tuy nhiên lãnh đạo UBND xã Đak Lua cho biết địa phương không nhận được thông báo chính thức từ Công ty thủy điện Đồng Nai 5 về việc xả lũ (chỉ thông báo cho cơ quan chức năng, các địa phương ở Lâm Đồng).

Sau khi nước sông dâng cao gây ngập, lãnh đạo địa phương rà soát mới biết việc thủy điện Đồng Nai 5 xả tràn điều tiết.

Với việc thủy điện tăng xả lưu lượng lớn (cao điểm hơn 1.800m3/s về hạ du), tốc độ nước lên quá nhanh khiến công tác chuẩn bị ứng phó của địa phương rơi vào bị động.

Mặt khác, do nguồn lực địa phương còn hạn chế, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống lụt bão của xã thiếu và xuống cấp, một số trang thiết bị vượt quá khả năng cân đối kinh phí của xã.

Hệ thống kênh mương thủy lợi đã xây dựng từ lâu, ít được tu bổ nên một số bị xuống cấp. Một số khu vực trũng sâu nhưng không có kênh, mương thoát nước dẫn đến nước rút chậm, ảnh hưởng đến cây trồng… khiến việc chống ngập gặp nhiều hạn chế.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân xã Đak Lua, tỉnh Đồng Nai bị ngập lụt di dời tài sản đến khu vực an toàn - Ảnh: A.B.

Đề nghị 17 nhà máy thủy điện cung cấp thông tin xả lũ kịp thời

Mới đây, UBND tỉnh Đồng Nai đã có văn bản gửi 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu của các hồ thủy điện trên lưu vực các sông Đồng Nai, La Ngà, Sông Bé.

Cụ thể, văn bản được gửi đến các nhà máy thủy điện: Trị An, Phú Tân 2, Đồng Nai 2, Đồng Nai 3, Đồng Nai 4, Đồng Nai 5, Đại Ninh, Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi, Cần Đơn, Thác Mơ, Đăk U, Srok Phu Miêng, Đăk Glun, Thống Nhất, Đăk Glun 2, Bù Cà Mau, Đăk Kar.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, từ ngày 7-11, mực nước trên sông La Ngà ở mức cao và duy trì đến ngày 18-11 đã làm vỡ và tràn bờ bao (dân tự đắp) dọc sông, gây ngập lụt khoảng 600ha lúa và hoa màu của người dân xã Phú Hòa.

Mực nước dâng cao do mưa lớn ở khu vực thượng nguồn và điều tiết xả tràn của hồ thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi. Thế nhưng đơn vị chủ hồ chưa phối hợp cung cấp thông tin, cảnh báo cơ quan chức năng Đồng Nai.

Từ đó gây khó khăn trong ứng phó ngập lụt, làm thiệt hại cho sản xuất lúa và hoa màu của người dân.

Do đó UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị các nhà máy thủy điện rà soát quy trình vận hành, quy chế phối hợp, phân công cán bộ phụ trách, thông báo và cung cấp thông tin kịp thời về thời điểm bắt đầu xả về hạ lưu, lưu lượng về hồ, mực nước hồ, lưu lượng xả dự kiến.

Hình thức thông báo qua các hệ thống cảnh báo, loa phát thanh, tin nhắn, mạng xã hội hoặc các kênh truyền thông khác để người dân ở hạ lưu nhận được thông tin nhanh chóng, chủ động thu hoạch nông sản, di dời người và tài sản khỏi vùng có nguy cơ ngập sâu, sạt lở đất, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tác giả: A LỘC

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ