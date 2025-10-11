Chính quyền địa phương 2 cấp chủ động thay đổi để phòng, chống bão lũ hiệu quả

Sau thời điểm thành lập và đi vào vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị mới là địa phương chịu ảnh hưởng của các cơn bão số 5, số 6, số 9 và số 10. Trong đó, bão số 10 là cơn bão mạnh, trực tiếp quét qua khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị, gây thiệt hại nặng về hạ tầng giao thông, hệ thống điện, nhà dân và các công trình dân sinh, sản xuất và chăn nuôi.

Tuy nhiên, nhờ công tác ứng phó được triển khai sớm từ trước khi bão đổ bộ nên không xảy ra thiệt hại về người.

Lực lượng cơ sở hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại sau bão.

Bà Tưởng Thị Nhiên (thôn 3 Hợp Phú, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị (thôn 3 Hợp Phú, xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình cũ) cho biết, bà con không chủ quan, tập trung giằng chống nhà cửa từ sớm, chuẩn bị lương thực, thuốc men, nước uống. Người dân ở các nhà yếu, nhà cấp 4 đều di dời sang nhà kiên cố gần đó hoặc chính quyền bố trí sơ tán tập trung.

"Nhà tôi tạm bợ, sợ bị sập nên gia đình khẩn trương di dời sang nhà hàng xóm kiên cố hơn. Tôi ngồi trong nhà vững chắc, kín đáo, nhìn ra thấy tôn bị thổi bay trong cơn bão, thấy rất sợ. Làng bị thiệt hại nặng, những nhà lợp mái tôn đều bị tốc mái, nhà lợp ngói cũng bị thổi bay ngói", bà Nhiên cho biết.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cùng chính quyền xã Phú Trạch họp bàn phương án khắc phục thiệt hại sau bão số 10.

Ứng phó với bão lũ, phương châm "4 tại chỗ" tiếp tục được áp dụng ở mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cấp xã hiện được trao thêm nhiều thẩm quyền như xây dựng, tu bổ công trình phòng, chống thiên tai; tiếp nhận, phân bổ nguồn lực cứu trợ. Nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp huyện cũ cũng được bổ sung cho cấp xã bao gồm tổ chức cưỡng chế sơ tán, bố trí chỗ ở cho hộ dân di dời. Cấp xã chủ động hoàn toàn các công tác ứng phó, ban hành các kịch bản, phương án.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm trực tiếp về chỉ huy tại chỗ, huy động sẵn sàng về lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ.

Đặc khu Cồn Cỏ chủ động di dời người dân vào hầm tránh bão.

Ông Nguyễn Chí Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị cho biết, dù bộ máy mới hình thành nhưng xã có sự chủ động kết hợp với những kinh nghiệm ứng phó các cơn bão vừa qua. Lực lượng nòng cốt, xung kích ở địa phương luôn sát dân, sát việc, phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm cao trong thực hiện nhiệm vụ, giảm thiệt hại do thiên tai gây ra.

Theo ông Nguyễn Chí Thắng, sau khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường đã chủ động triển khai phòng, chống thiên tai theo hướng dẫn, không trông chờ, ỷ lại.

"Công tác ứng phó thiên tai đảm bảo theo kịch bản của tỉnh và xã cũng ban hành kịch bản. Xã phân công rõ nhiệm vụ, cán bộ trực ở UBND xã, trực ở trụ sở Đảng ủy, trực ở các thôn. Đặc biệt, địa bàn các thôn đều phân công cán bộ cấp ủy tham gia trực bão và phân công người về các trụ sở xã cũ. Ở cơ sở thì vận động di dời các hộ dân về nhà người thân có nhà kiên cố hoặc về trụ sở ủy ban, có bố trí chỗ ở, bố trí người trực và đảm bảo ăn uống cho người dân", ông Thắng cho biết.

Các lực lượng tại chỗ sâu sát cơ sở, chủ động việc di dời, sơ tán người dân khi xảy ra thiên tai.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong điều kiện vận hành chính quyền 2 cấp còn nhiều khó khăn, như việc phân công nhiệm vụ giữa các cơ quan sau sáp nhập, cán bộ lãnh đạo cấp xã vừa được điều động, luân chuyển chưa thông thuộc địa bàn, đặc biệt quy chế phối hợp giữa các Ban Chỉ huy Quân sự các xã khi xảy ra sự cố liên xã, liên khu vực.

Ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, để giải quyết vấn đề này, tỉnh Quảng Trị thành lập 5 khu vực phòng thủ tại các vị trí trọng yếu, đảm bảo làm nhiệm vụ chỉ huy, điều phối bảo đảm khả năng ứng phó linh hoạt, kịp thời.

Các khu vực phòng thủ làm đầu mối hiệp đồng lực lượng, chủ động điều động phương tiện, nhân lực cứu hộ cứu nạn; hỗ trợ kịp thời công tác sơ tán dân, khắc phục sự cố hạ tầng và bảo đảm an ninh trật tự, an sinh tại nơi sơ tán.

Theo ông Nam, cấp xã bây giờ khác với trước, địa bàn rộng, lãnh đạo xã từ các địa bàn khác chuyển tới, trong thời gian trước mắt cần có sự tham mưu hỗ trợ ở cơ sở, đồng thời cũng cần sự chỉ đạo, hỗ trợ của cấp tỉnh.

"Lâu nay chúng ta quen điều hành theo mô hình cũ có cấp huyện. Nhưng bây giờ khi không có cấp huyện thì tất cả các lực lượng, phương tiện đều được đưa về địa bàn, cả phương tiện cũng được đưa về xã trung tâm, vùng trọng yếu. Phương châm "4 tại chỗ" cũng được phát huy, trong đó nòng cốt là lực lượng tổ dân phố, thôn bản thông thuộc địa bàn, nắm rõ từng hộ dân ở khu vực nào có nguy cơ và sẽ di dời về vị trí nào", ông Nam chia sẻ.

Cấp xã huy động nguồn lực, nhân lực tại chỗ để xử lý sự cố đê điều do thiên tai gây ra.

Thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh Quảng Trị có 78 xã, phường, đặc khu. Thực tế, việc ứng phó các cơn bão vừa qua tại tỉnh Quảng Trị, cấp tỉnh ban hành liên tiếp các công điện, văn bản chỉ đạo, yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung cao độ cho công tác phòng, chống bão.

Đối với xã, công điện đều quy định rõ mốc thời gian thực hiện và hoàn thành, yêu cầu xã chủ động thực hiện, trực tiếp chịu trách nhiệm. Các xã, phường, đặc khu vừa là "điểm cuối" tiếp nhận mệnh lệnh của cấp trên, vừa là "điểm đầu" của các hoạt động ứng phó, phòng ngừa, khắc phục sự cố do thiên tai gây ra.

Khi được giao nhiệm vụ rõ ràng, đầy đủ, cấp xã chủ động hơn trong quản lý rủi ro thiên tai và bảo đảm an toàn đê điều trên địa bàn. Trong phòng, chống thiên tai, hình thành 3 mắt xích quan trọng trong công tác cảnh báo sớm và ứng phó là cấp tỉnh - cấp xã - cộng đồng. Sự gắn kết của 3 mắt xích này sẽ giúp hệ thống vận hành trơn tru, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.

Cấp xã chủ động lực lượng, phương tiện tại chỗ để xử lý tình huống thiên tai. Trong ảnh, chính quyền, các lực lượng và người dân xã Vĩnh Hoàng, tỉnh Quảng Trị dùng bao cát hộ đê.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị cho rằng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong phòng, chống thiên tai đặt ra nhiều thách thức nhưng cũng mở ra cơ hội để cấp xã phát huy vai trò nòng cốt. Qua thực tế, cấp xã chủ động hoàn toàn, sát dân, sát việc, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng xung kích địa phương.

"Đây cũng là phép thử rất lớn về việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp vào phòng, chống thiên tai như thế nào. Các lãnh đạo địa phương nhận nhiệm vụ mới cũng rất nhiều, nhiều Bí thư, Chủ tịch xã phường lần đầu tiên tham gia lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy, huy động nhân lực, nhân sự tại chỗ, phương tiện, trang thiết bị và đặc biệt là công tác hậu cần. Tỉnh cũng mong đợi rất lớn vào sự năng động, sáng tạo, trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của các cấp, xã phường, đặc khu", ông Lê Ngọc Quang cho biết.

Tác giả: Thanh Hiếu

Nguồn tin: Báo VOV