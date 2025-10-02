Chính quyền đang xác minh thông tin hổ xuất hiện ở Phú Thọ

Trước đó, thông tin trên mạng xã hội và các hội nhóm người Phú Thọ, vào chiều 1/10, người dân xã Ngọc Sơn của tỉnh Phú Thọ cho biết, người vừa phát hiện một cá thể hổ nặng khoảng 15-20 kg xuất hiện tại khu vực xóm Chiềng và sau đó di chuyển về phía Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

Đoàn tuần tra bảo vệ rừng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông.

Ngày 2/10, trao đổi với một số cơ quan báo chí, ông Vũ Quốc Tam, Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn cho biết, sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã cử lực lượng cơ sở đến hiện trường nắm bắt tình hình và thực hiện cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Tam, thông tin người dân cho biết, cá thể hổ này nặng khoảng 15-20kg. Sau khi được phát hiện, cá thể này đã di chuyển về hướng Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn - Ngổ Luông.

“Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo đến người dân, đồng thời cử lực lượng cơ sở xác minh, nắm bắt tình hình”, ông Tam cho hay.

Theo Chủ tịch UBND xã Ngọc Sơn, nhận định ban đầu, đây có thể là một cá thể hổ con đi lạc, hiện chưa gây ra thiệt hại.

Xã Ngọc Sơn (trên cơ sở sáp nhập ba xã Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn thuộc huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình cũ) là một xã vùng cao có địa hình rừng núi phức tạp, có địa hình rừng núi phức tạp, hệ sinh thái đa dạng.

Xã nằm giáp ranh với Khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Sơn – Ngổ Luông rộng hơn 19.200 ha (rừng đặc dụng chiếm khoảng 15.100 ha), trải dài trên địa bàn hai huyện Tân Lạc và Lạc Sơn cũ.

Khu bảo tồn này đóng vai trò là hành lang sinh thái quan trọng, nối liền Vườn quốc gia Cúc Phương và Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông, là nơi lưu giữ nguồn gen quý hiếm và có ý nghĩa lớn trong phòng hộ đầu nguồn.

Không chỉ là nơi cư trú của hàng trăm loài động, thực vật quý hiếm, Ngọc Sơn – Ngổ Luông còn là mắt xích quan trọng trong tổ hợp bảo tồn thiên nhiên trải dài từ Vườn quốc gia Cúc Phương đến biên giới Việt Lào.

Hiện tại, chính quyền xã Ngọc Sơn đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng để theo dõi và xác định nguồn gốc cá thể hổ. Đồng thời, chính quyền khuyến cáo người dân tuyệt đối không tự ý tiếp cận, chụp ảnh hay săn bắt con vật, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng và thực hiện bảo tồn động vật hoang dã.

Theo Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), hổ được đánh giá ở mức Cực kỳ nguy cấp (CR) trong Sách đỏ IUCN kể từ năm 1986. Tính đến năm 2015, quần thể hổ hoang dã toàn cầu ước tính chỉ còn khoảng 3.062 đến 3.948 cá thể trưởng thành, giảm tới 95% (khoảng 100.000 cá thể) so với đầu thế kỷ 20. Hổ nằm trong nhóm bị đe dọa cao nhất vì thường xuyên là mục tiêu của nạn săn trộm, nuôi nhốt và buôn bán trái phép. Tại Việt Nam, hổ trong tự nhiên gần như biến mất do nhu cầu sử dụng các sản phẩm từ hổ (như cao hổ, móng hổ, da hổ,...) vẫn còn tồn tại và tình trạng vi phạm quy định pháp luật về bảo tồn hổ vẫn diễn ra. Theo quy định quốc tế, hổ thuộc Phụ lục I của Công ước về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES). Công ước CITES phân cấp việc cho phép buôn bán các loài theo ba Phụ lục. Đối với các loài thuộc Phụ lục I, trong đó có loài hổ, việc buôn bán quốc tế vì mục đích thương mại là hoàn toàn bị nghiêm cấm.

