Chính phủ chỉ đạo triển khai các kết luận của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, phụ cấp

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026.

Chính phủ chỉ đạo triển khai hiệu quả các Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp. Ảnh: VGP

Một trong các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026 được nêu tại Nghị quyết 01 là chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và bảo đảm an sinh xã hội.

Cụ thể, Chính phủ nêu rõ cần quan tâm, ưu tiên nguồn lực bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của các vùng miền.

Triển khai đồng bộ Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam; thúc đẩy đầu tư phát triển công nghiệp văn hóa chuyên nghiệp, hiện đại, sáng tạo, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc; phát triển công nghiệp giải trí, điện ảnh, du lịch văn hóa, nghệ thuật biểu diễn; khuyến khích hình thành các khu, trung tâm công nghiệp văn hóa tại các đô thị lớn.

Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hoá. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao, Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại".

Chính phủ yêu cầu các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện quy định trong lĩnh vực tiền lương, bảo hiểm xã hội, lao động, quan hệ lao động. Đồng thời, tập trung triển khai Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội, xây dựng hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng đảm bảo an sinh xã hội bền vững.

Bên cạnh đó, triển khai hiệu quả các Kết luận của Bộ Chính trị về cải cách chính sách tiền lương, phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Nghị quyết nêu rõ năm 2026 sẽ tập trung thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, phấn đấu năm nay hoàn thành trên 110 ngàn căn hộ nhà ở xã hội, về đích sớm mục tiêu 1 triệu căn vào năm 2028. Hoàn thành xây dựng 248 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới trong năm 2028.

Theo Nghị quyết 01, năm 2026 có ý nghĩa quan trọng, khởi đầu một giai đoạn phát triển mới, là năm diễn ra Đại hội lần thứ XIV của Đảng, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026 - 2030, phấn đấu tăng trưởng 2 con số. Chính phủ yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu tăng trưởng GDP cả nước năm 2026 phấn đấu từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn.

Tác giả: Minh Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động