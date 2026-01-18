Sở Tài chính Nghệ An vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tài chính, ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Sở Tài chính. Đồng thời, tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân; tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 1 tập thể, 4 cá nhân; tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 1 tập thể, 5 cá nhân và Bằng công nhận Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho 2 cá nhân.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể Sở Tài chính

Cùng với đó, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 1 tập thể, tặng Bằng khen của Bộ Tài chính cho 1 tập thể và 2 cá nhân của Sở Tài chính.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 3 cá nhân của Sở Tài chính

Được biết, mặc dù năm 2025 diễn ra với nhiều thách thức như thiên tai xảy ra trên diện rộng, biến động thế giới và đặc biệt là áp lực từ việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Song, ngành Tài chính Nghệ An đã chủ động giám sát và đề xuất các giải pháp điều hành ngân sách linh hoạt. Qua đó, khẳng định được vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp của tỉnh.

Ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân của Sở Tài chính

Đáng ghi nhận hơn, năm 2025, ngành Tài chính Nghệ An với những nỗ lực trong công tác đã góp phần vào kết quả tăng trưởng 8,44% của tỉnh. Trong đó, nhiều lĩnh vực đạt được kết quả tích cực, như: Phát triển hạ tầng trọng điểm và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; thu hút đầu tư FDI vượt mốc 1 tỷ USD; cộng đồng doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ với hơn 17.800 doanh nghiệp đang hoạt động.

Ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân của Sở Tài chính

Bước sang năm 2026, tỉnh Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng 2 con số thông qua việc đẩy mạnh chuyển đổi số, tinh gọn bộ máy và khơi thông các nguồn lực đầu tư công. Vì vậy, ngành Tài chính Nghệ An quyết tâm thực hiện các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra, để cùng với hệ thống chính trị của tỉnh từng bước đưa Nghệ An phát triển bền vững và đột phá theo định hướng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra.

Ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An trao Bằng khen của Bộ Tài chính cho các tập thể, cá nhân của Sở Tài chính

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Sở Tài chính, ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An biểu dương, ghi nhận Sở Tài chính đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm 2025. Đồng thời khẳng định, ngành Tài chính đóng vai trò nòng cốt tạo lập môi trường minh bạch, ổn định; chuyển từ "trải thảm mời gọi" sang "chọn lọc nhà đầu tư" có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn.

Ông Bùi Thanh An – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An tặng Cờ thi đua của UBND tỉnh cho 1 tập thể của Sở Tài chính

“Năm 2026 là năm "bản lề" với các yêu cầu cao, nên ngành Tài chính không chỉ thực hiện chức năng quản lý Nhà nước, mà phải trở thành "bộ tham mưu tổng hợp chiến lược". Vì vậy, cần tập trung thực hiện các định hướng chiến lược trong triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, chuyển từ tư duy hành chính sang tư duy chiến lược kiến tạo, dẫn dắt phát triển. Tập trung nguồn lực cho các đột phá về hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, chuyển đổi số và nhân lực chất lượng cao. Nâng cao năng lực vận hành chính quyền 2 cấp, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền linh hoạt cho năm 2026 để chuẩn bị cho thời kỳ ổn định ngân sách mới 2027-2030. Xử lý dứt điểm nợ công và các vướng mắc về tài sản công tại cấp xã. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính. Xây dựng bộ máy chuyên nghiệp "rõ chức năng, rõ trách nhiệm"; đào tạo đội ngũ cán bộ có tư duy phát triển, hiểu biết sâu về thị trường…” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Bùi Thanh An nhấn mạnh.

Tác giả: Hoàng Lan

Nguồn tin: doanhnghiephoinhap.vn