Chim cò nhạn quý hiếm bất ngờ xuất hiện hàng trăm con ở Hà Tĩnh

Theo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn, tại cánh đồng Khu Bắp, thuộc tổ dân phố Tây Trinh, phường Sông Trí, tỉnh Hà Tĩnh, ghi nhận sự xuất hiện của hàng trăm cá thể cò nhạn (tên khoa học Anastomus oscitans). Đây là loài chim nằm trong danh mục quý hiếm cần được bảo vệ.

Cò nhạn - loài chim quý hiếm trong Sách đỏ Việt Nam.

Ngay sau khi phát hiện, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức theo dõi, đồng thời khuyến cáo người dân không xua đuổi, đánh bắt hay gây hại đến đàn chim.

Chim cò nhạn có hình dáng cao, chân dài, lông màu trắng – đen ánh lục, thường bay theo đàn lớn và chao lượn trên không trung. Việc xuất hiện với số lượng lớn tại địa phương khiến nhiều người dân phường Sông Trí thích thú, bởi đây là lần đầu tiên họ chứng kiến đàn cò nhạn đông như vậy. Nhiều người đã đến khu vực cánh đồng, đứng từ khoảng cách an toàn để quan sát, chụp ảnh và chia sẻ lên mạng xã hội.

Lãnh đạo Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết, sự xuất hiện của đàn cò nhạn với số lượng lớn cho thấy môi trường sinh thái tại địa phương đang phù hợp cho các loài chim hoang dã sinh sống và phát triển.

Chính quyền phường Sông Trí tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng theo dõi, tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã, hạn chế tác động tiêu cực đến đàn chim và môi trường sinh thái.

Theo các tài liệu, tại Việt Nam, cò nhạn phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam Bộ, ngoài ra có thể xuất hiện tại một số địa phương khác khi điều kiện sinh cảnh phù hợp.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV