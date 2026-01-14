Một người dân bất ngờ phát hiện 8 cá thể quý hiếm bên đường

Ngày 14-1, tin từ Công an xã Hòa Mỹ (tỉnh Đắk Lắk) cho biết lực lượng chức năng của xã vừa tiếp nhận 2 cá thể rùa núi vàng, 6 cá thể rùa sa nhân do một người dân tự nguyện giao nộp.

Tám cá thể rùa quý hiếm được giao nộp cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên

Theo thông tin ban đầu, trong quá trình đi làm, anh B.V.H. (SN 1984, ngụ thôn Phú Nhiêu, xã Hòa Mỹ) phát hiện 8 cá thể rùa nói trên bên lề đường.

Qua tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông, anh H. biết loài rùa này thuộc nhóm IIB, là loài nguy cấp cần được bảo vệ. Vì vậy, anh đã chủ động liên hệ, giao nộp các cá thể rùa nói trên cho UBND xã và Công an xã Hòa Mỹ.

Sau khi tiếp nhận, UBND xã Hòa Mỹ phối hợp cơ quan chuyên môn kiểm tra tình trạng sức khỏe, lập biên bản tiếp nhận và tiến hành các thủ tục cần thiết chờ thả rùa về môi trường tự nhiên.

Chính quyền địa phương đã ghi nhận, biểu dương anh H. vì có ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, bảo vệ nguồn gen quý.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động