Chiêu trò lừa đảo của 2 trùm Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh ở khu tự trị Campuchia

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệu tập, tạm giữ hình sự 13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia. Cầm đầu là hai người Việt Nam gồm Trịnh Ngọc Linh (sinh năm 1990) và Tạ Thu Hà (sinh năm 1992), cùng nhiều đồng phạm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước.

Theo kết quả diều tra ban đầu, khoảng tháng 7/2024, Tạ Thu Hà cùng Trịnh Ngọc Linh đã sang khu vực TP.Bavet, tỉnh Svay Rieng - Campuchia giáp cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để tổ chức hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tại đây, Hà và Linh đã liên hệ và thỏa thuận với một đối tượng người Trung Quốc về việc thuê nhà trong khu tự trị và được các đối tượng người Trung Quốc lắp đặt 20 máy tính bàn, trang bị wifi và các trang thiết bị phục vụ hoạt động lừa đảo.

Thủ đoạn lừa đảo của các đối tượng là ban đầu sẽ mồi chài bằng những nhiệm vụ đơn giản và sinh lợi nhuận ngay, sau đó đầu tư làm những nhiệm vụ mất chi phí lớn hơn, rồi đưa ra các thông tin khác nhau về việc bị giam tiền phải nộp tiền làm thêm nhiệm vụ thì mới lấy lại được tiền. Khi khách hàng nghi ngờ hoặc không còn khả năng nạp thêm tiền thì bọn chúng sẽ chiếm đoạt, chặn tin nhắn và xóa kết bạn với những tài khoản của bị hại.

Quá trình hoạt động, Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh đã câu kết với một số đối tượng người Việt Nam khác lập nhóm Telegram “NỘI BỘ 1” do Hà làm trưởng nhóm. Đồng thời, các đối tượng sẽ mua các tài khoản facebook, zalo “ảo” và giao lại cho các thành viên trong nhóm tiến hành “nuôi” tài khoản để tăng lượng tương tác, đăng tải những hình ảnh giả danh là tài khoản của phụ nữ để làm quen và rủ rê, lôi kéo khách hàng là nam giới tham gia làm nhiệm vụ dưới dạng mua đơn hàng qua trang Tiki.

2 đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo là Tạ Thu Hà và Trịnh Ngọc Linh - Ảnh: Bộ Công an

Để trốn tránh cơ quan chức năng Việt Nam, đối tượng người Trung Quốc cung cấp số tài khoản để nhận tiền lừa đảo, loại tài khoản doanh nghiệp có tên tại Việt Nam và liên tục thay đổi tài khoản. Khi bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản thì Tạ Thanh Tùng có nhiệm vụ báo lại cho trung tâm thanh toán là tài khoản Telegram do đối tượng người Trung Quốc quản lý. Quy trình dòng tiền phía sau sẽ được đối tượng này che giấu qua việc quy đổi, mua bán USD. Sau khi trừ tất cả các chi phí thì quy đổi ra USD và giao tiền mặt cho Tạ Thu Hà hoặc Trịnh Ngọc Linh để xử lý các hoạt động và chi trả “lương” cho nhân viên.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, tổng số tiền các đối tượng trực tiếp lừa đảo của hàng chục bị hại trên cả nước hàng tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tạm giữ hình sự đối với 13 đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” gồm: Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 1990, ở phường Lam Sơn, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Tạ Thu Hà, sinh năm 1992, ở phường Tào Xuyên, TP.Thanh Hóa (chủ mưu cầm đầu); Phùng Khả Đạt, sinh năm 1997, ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Tạ Thanh Tùng, sinh năm 1995, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hoá (quản lý); Trần Mộng Hoàng Phúc, sinh năm 2004 và Nguyễn Bá Kiên, sinh năm 2006 đều ở huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; Lê Minh Trí, sinh năm 2003 và Trần Hoài Linh, sinh năm 2002 đều ở TP.Cao lãnh, tỉnh Đồng Tháp; Trương Ngọc Tư, sinh năm 1990 ở huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hoá; Hà Thị Hiên, sinh 2007 ở huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu; Huỳnh Vĩnh An, sinh năm 2000 ở huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang; Trần Chí Tâm, sinh năm 1997 ở quận Cái Răng, TP. Cần Thơ; Nguyễn Thị Cẩm Huyên, sinh năm 1998 ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tác giả: Trang Anh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn