Bắt "nữ quái" lừa đảo chiếm đoạt tiền của chủ tiệm cầm đồ

Sáng 26/4, Công an TP Huế cho biết, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Tống Thị Thùy Linh (SN 1977, trú tại đường Nguyễn Du, phường Gia Hội, quận Phú Xuân, TP Huế) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, do cần tiền tiêu xài nên vào ngày 8/2/2025, Tống Thị Thùy Linh đã mang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ), quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất mang tên Linh đến tại tiệm cầm đồ Bảo Tín (địa chỉ tại phường Thuận Hòa, quận Phú Xuân, TP Huế) để cầm cố vay 200 triệu đồng.

Đối tượng Tống Thị Thùy Linh tại cơ quan Công an.

Lúc này chủ tiệm cầm đồ đồng ý cho Linh vay trước số tiền 100 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng sẽ chuyển vào ngày 10/2/2025 sau khi ra phòng công chứng chứng thực việc vay mượn.

Sau khi thống nhất việc cầm cố, chủ tiệm cầm đồ Bảo Tín đã chuyển khoản cho Linh số tiền 95,5 triệu đồng, còn 4,5 triệu đồng là tiền lãi 1 năm thu trước.

Đến ngày hẹn, Linh và chủ tiệm cầm đồ ra phòng công chứng để hoàn tất thủ tục hồ sơ thì chủ tiệm phát hiện Giấy CNQSDĐ của Linh nghi là giả nên đã trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Nhận tin báo, Công an phường Thuận Hòa (quận Phú Xuân, TP Huế) đã vào cuộc điều tra. Tại cơ quan Công an, Linh khai nhận Giấy CNQSDĐ nói trên được Linh đặt một người trên mạng xã hội Facebook làm giả với giá 20 triệu đồng.

Tác giả: Anh Khoa

Nguồn tin: cand.com.vn