Chiêu trò của nam cán bộ ngân hàng lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng

Ngày 24/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toà xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Khắc Quỳnh, 35 tuổi, trú tại xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thời điểm phạm tội, Quỳnh là cán bộ tín dụng của một chi nhánh ngân hàng tại Nghệ An.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2022 đến tháng 2/2023, trong quá trình thực hiện thủ tục vay vốn cho khách hàng, Quỳnh đã làm giả giấy giải ngân và giấy đề nghị giải ngân. Để thực hiện hành vi lừa đảo, bị cáo sử dụng phần mềm cắt, dán thông tin trên giấy giải ngân và đề nghị giải ngân, giả chữ ký của những người liên quan, sau đó tải lên hệ thống nội bộ của ngân hàng. Các thông tin này trùng khớp với hồ sơ của khách hàng nên đã được giải ngân vào tài khoản của khách.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, Quỳnh liên hệ với các khách hàng có hồ sơ vay vốn, yêu cầu cung cấp tên, mật khẩu và mã OTP tài khoản ngân hàng. Lợi dụng việc khách hàng không đăng ký tin nhắn biến động số dư, Quỳnh đã đăng nhập vào tài khoản Intenet Banking của khách hàng và chuyển toàn bộ số tiền vừa được giải ngân vào tài khoản của mình.

Bị cáo Trần Khắc Quỳnh tại phiên toà.

Với thủ đoạn trên, Quỳnh đã chiếm đoạt của ngân hàng thông qua hồ sơ vay vốn của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 4,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong quá trình làm hồ sơ vay vốn cho khách hàng, Quỳnh còn thuyết phục họ ký hồ sơ vay tín chấp và làm thẻ tín dụng. Dù khách không có nhu cầu về khoản vay này, Quỳnh đã lừa dối rằng việc này là cần thiết cho quá trình làm hồ sơ vay vốn. Khi khoản vay được giải ngân, Quỳnh yêu cầu khách hàng cung cấp mã OTP, chụp ảnh 2 thẻ tín dụng và đăng nhập vào tài khoản của họ để chuyển tiền vào tài khoản cá nhân. Với thủ đoạn này, Trần Khắc Quỳnh đã chiếm đoạt của 2 khách hàng số tiền 286 triệu đồng.

Đứng trước phiên toà, Quỳnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Quỳnh khai nhận toàn bộ số tiền hơn 4,8 tỷ đồng chiếm đoạt của ngân hàng và khách hàng đã được dùng để trả nợ và đánh bạc qua mạng.

Bị cáo Quỳnh gửi lời xin lỗi phía ngân hàng nơi mình công tác và hứa sau khi sau tù sẽ làm việc để khắc phục hậu quả.

Xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt Trần Khắc Quỳnh 18 năm tù giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Về phần dân sự buộc bị cáo phải bồi thường toàn bộ thiệt hại đã gây ra.

Tác giả: Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn