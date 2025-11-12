Cảnh báo về lừa đảo AI trong mùa mua sắm Black Friday

Các nhà nghiên cứu bảo mật đã phát hiện một làn sóng lừa đảo mới tận dụng ngày hội mua sắm Black Friday bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), bao gồm các cửa hàng giả mạo, video deepfake với sự xuất hiện của người nổi tiếng, và các cuộc tấn công lừa đảo qua mạng xã hội và tin nhắn.

Người dùng cần chủ động trước làn sóng lừa đảo bán hàng trực tuyến dựa trên AI.

Những trò lừa đảo này ngày càng tinh vi khiến người tiêu dùng khó nhận biết. Với sự hỗ trợ của AI, các cửa hàng trực tuyến giả mạo có thể được tạo ra chỉ trong vài phút, với logo, hình ảnh sản phẩm và đánh giá giả mạo trông rất thật. Người tiêu dùng thường bị thu hút bởi các thông báo giảm giá có thời hạn hoặc số lượng hàng có hạn, tạo cảm giác cấp bách và khiến họ vội vàng đưa ra quyết định.

Một trong những hình thức lừa đảo phổ biến là video deepfake, trong đó các nhân vật nổi tiếng dường như đang quảng cáo cho các cửa hàng giả mạo. Thực tế, những video này được tạo ra bởi AI mà người tiêu dùng không hề hay biết. Hậu quả là họ có thể mất tiền, thông tin thẻ tín dụng bị đánh cắp hoặc bị nhiễm phần mềm độc hại.

Theo công ty kiểm tra dữ liệu Mimikama của Áo, vấn đề không chỉ nằm ở những kẻ lừa đảo cá nhân mà là một mạng lưới sử dụng AI cho mục đích xấu. Các công cụ này dễ dàng tiếp cận và không yêu cầu kiến thức chuyên môn, dẫn đến hàng ngàn cửa hàng giả mạo được tạo ra trong thời gian ngắn. Các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram và TikTok thường phản ứng chậm, khiến thiệt hại đã xảy ra trước khi các video giả bị xóa.

Người dùng cần chuẩn bị những kiến thức để bảo vệ mình trong khi mua sắm.

Để bảo vệ bản thân khỏi các vụ lừa đảo AI trong mùa Black Friday này, người tiêu dùng nên thực hiện một số biện pháp phòng ngừa:

Kiểm tra liên kết: Không mở liên kết trong email, tin nhắn văn bản hoặc mạng xã hội. Tốt nhất là nhập địa chỉ web thủ công vào trình duyệt.

Kiểm tra URL cẩn thận: Chú ý đến lỗi chính tả, ký tự thừa hoặc đuôi tên miền bất thường.

Nhận biết deepfake: Các dấu hiệu như biểu cảm khuôn mặt không tự nhiên, chuyển động môi mờ nhạt có thể là dấu hiệu của video giả.

Sử dụng phương thức thanh toán an toàn: Nên mua sắm bằng các phương thức có tùy chọn hoàn tiền, như thẻ tín dụng lớn hoặc dịch vụ như PayPal.

Thận trọng với lời mời chào trên mạng xã hội: Không tin vào video của người nổi tiếng hoặc bài đăng của người có sức ảnh hưởng mà không kiểm tra cửa hàng chính thức.

Không để áp lực về thời gian: Đừng để đồng hồ đếm ngược hay thông báo “hàng tồn kho thấp” khiến người dùng phải mua sắm vội vàng.

Hãy cẩn trọng và thông minh khi mua sắm trong mùa Black Friday để tránh trở thành nạn nhân của các trò lừa đảo tinh vi này.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn