Chiến tích của Văn Toàn sau 10 năm chơi bóng

Nguyễn Văn Toàn sinh 12/ 4/ 1996 tại Hải Dương là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp nổi tiếng người Việt Nam.
Văn Toàn hiện đang thi đấu ở vị trí tiền vệ cho CLB Thép Xanh Nam Định và đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam.
Trưởng thành từ học viện Hoàng Anh Gia Lai–Arsenal JMG, Văn Toàn là cầu thủ nổi tiếng với lối chơi đầy tốc độ, khéo léo và đầy thông minh.
Ngày 4/1/ 2023, Văn Toàn gia nhập Seoul E-Land của Hàn Quốc sau khi rời Hoàng Anh Gia Lai sau không có được thành công.
Sau vài tháng ăn tập tại Hàn Quốc, Văn Toàn trở về Việt Nam và đầu quân cho CLB Thép Xanh Nam Định vào tháng 9/ 2023.
Nguyễn Văn Toàn thi đấu cho nhiều cấp độ như U19, U23 và tuyển quốc gia Việt Nam và có nhiều bàn thắng quan trọng.
Về số lượng bàn thắng, Văn Toàn có được 46 bàn cho Hoàng Anh Gia Lai giai đoạn 2015–2022.
Văn Toàn cũng có được 8 bàn thắng cho Thép Xanh Nam Định từ năm 2023 tới nay.
Văn Toàn cũng có 13 bàn thắng cho U19 Việt Nam, 1 bàn thắng cho U23 Việt Nam.
Ngoài ra, Văn Toàn cũng đã có được 8 bàn thắng trong màu áo đội tuyển quốc gia Việt Nam cho tới lúc này.
Văn Toàn cùng Thép Xanh Nam Định vô địch V-League hai mùa liên tiếp 2023/24 và 2024/25.
Văn Toàn cũng vô địch Siêu cúp Quốc gia vào năm 2024. Á quân Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á hai mùa là 2013, 2014.
Văn Toàn cũng đạt Á quân U23 châu Á vào năm 2018. Hạng 4 Đại hội Thể thao châu Á 2018
Ngoài ra Văn Toàn cũng có được ngôi Á quân King's Cup 2019 và đoạt Vua phá lưới Giải vô địch bóng đá U19 Đông Nam Á 2013. Đội hình tiêu biểu V-League 2019
Tác giả: Nguyễn Hưng
Nguồn tin: giaoducthoidai.vn