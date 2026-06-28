Thủ quân Kane phá kỷ lục, Anh giữ vững ngôi đầu bảng L

Chiến thắng tại New York New Jersey Stadium (Mỹ) giúp tuyển Anh có 7 điểm, chiếm vị trí ngôi đầu bảng đấu còn gồm có Panama, Croatia và Ghana.

Đoàn quân của HLV Thomas Tuchel nhập cuộc với hàng loạt thay đổi, trong đó hậu vệ Jarell Quansah lần đầu đá chính, còn tiền vệ Declan Rice được nghỉ ngơi.

Dù kiểm soát bóng nhiều hơn, 'Tam Sư' lại bế tắc trước hàng phòng ngự số đông của Panama trong hiệp một.

Niềm vui của các cổ động viên Anh khi đội nhà thắng Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026.

Panama không chỉ chống đỡ mà Jose Luis Rodriguez còn 2 lần khiến hàng thủ tuyển Anh phải giật mình bằng các pha dứt điểm, trong đó có cú sút buộc thủ môn Jordan Pickford cứu thua.

Tuy nhiên, đại diện Trung Mỹ vẫn không thể tận dụng thời điểm ‘Tam Sư’ chệch choạc để tung đòn kết liễu đại diện châu Âu.

Nút thắt được mở ở phút 62, khi tuyển Anh chỉ còn 10 người trên sân vì Quansah được điều trị chấn thương. Từ quả phạt góc của Bukayo Saka, tiền vệ Jude Bellingham xoay người dứt điểm cận thành, phá vỡ thế bế tắc.

Jude Bellingham toả sáng với kiến tạo và ghi bàn khi Anh thắng Panama ở lượt cuối bảng L World Cup 2026.

Chỉ 5 phút sau, Bellingham tiếp tục để lại dấu ấn với quả tạt chuẩn xác từ cánh trái để Harry Kane bật cao đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-0 cho tuyển Anh.

Pha lập công này mang ý nghĩa đặc biệt với thủ quân ‘Tam Sư’. Tiền đạo 32 tuổi nâng tổng số bàn thắng tại các vòng chung kết World Cup lên 11, vượt qua huyền thoại Gary Lineker để trở thành chân sút ghi nhiều bàn nhất lịch sử tuyển Anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Harry Kane lập công và phá kỷ lục tại World Cup.

Panama vùng lên ở cuối trận và đưa bóng vào lưới Pickford, nhưng bàn thắng của tiền đạo Jose Fajardo không được công nhận vì lỗi việt vị.

Thất bại khiến đại diện Trung Mỹ khép lại giải đấu bằng 3 trận toàn thua, không ghi được bàn nào.

Panama (áo trắng) toàn thua cả 3 trận tại World Cup 2026.

Ngôi đầu giúp tuyển Anh sẽ gặp đội xếp thứ ba đi tiếp từ các bảng E, H, I, J hoặc K ngày 1/7 (giờ Hà Nội) tại Atlanta Stadium (Mỹ).

Tác giả: Như Yên

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn