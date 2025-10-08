Chiến sĩ ngủ gục trên nền đất sau nhiều giờ giúp người dân dọn lũ

Your browser does not support the video tag.

Phút nghỉ ngơi ngắn ngủi của nam chiến sĩ sau nhiều giờ giúp người dân dọn lũ Sau nhiều giờ cùng đồng đội dọn dẹp bùn đất cho một trường mầm non ở Hà Giang sau bão số 10, chiến sĩ Quốc Bảo nằm ra đất, tranh thủ giấc ngủ ngắn.

Sáng 5/10, hàng chục chiến sĩ cảnh sát cơ động có mặt tại một trường mầm non ở phường Hà Giang 2, tỉnh Tuyên Quang để hỗ trợ dọn dẹp sau cơn bão số 10 (Bualoi). Sân trường ngổn ngang bùn đất, nhiều vật tư, đồ dùng của nhà trường bị hư hại sau trận lũ lịch sử.

Sau nhiều giờ làm việc, đẩy hàng tấn bùn đất từ sân trường ra ngoài đường, các chiến sĩ đều đã thấm mệt, nghỉ giải lao ngay trên nền đất. Trong đó, chiến sĩ Quốc Bảo (sinh năm 2005) để nguyên bộ đồ lấm lem, đôi ủng đầy bùn đất nằm ngủ trên chiếc cầu nhỏ giữa sân trường.

Khoảnh khắc này được đồng đội anh, Đức Nhượng (sinh năm 2005) ghi lại và chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được gần 20.000 lượt xem cùng bình luận tri ân, cảm kích từ dân mạng.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Đức Nhượng cho biết anh và đồng đội là chiến sĩ nghĩa vụ thuộc phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Tuyên Quang, được tăng cường đến hỗ trợ người dân phường Hà Giang khắc phục hậu quả bão lũ từ ngày 2/10.

Các chiến sĩ cảnh sát cơ động hỗ trợ người dân Hà Giang dọn dẹp bùn đất sau bão số 10.

Những ngày qua, các chiến sĩ chia thành từng đội 10-12 người, tỏa về các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Đội của Nhượng và Bảo được phân hỗ trợ dọn dẹp một số trường học, nhà của người già neo đơn, mất sức lao động.

"Lúc thấy Bảo nằm nghỉ, tôi không nghĩ nhiều mà ghi lại khoảnh khắc đó để bạn làm kỷ niệm, không ngờ nhận được nhiều sự quan tâm như vậy. Xung quanh Bảo, nhiều chiến sĩ khác cũng tranh thủ chợp mắt 5-10 phút sau nhiều giờ làm việc vất vả", Nhượng nói.

Nam chiến sĩ cho biết thêm mỗi ngày, anh và đồng đội dậy từ khoảng 5h sáng, làm việc đến khoảng 11h mới nghỉ trưa. Chiều, tất cả lại bắt đầu từ 13h30, làm việc đến 17-18h.

Bão số 10 gây thiệt hại nặng nề cho nhiều khu vực ở Hà Giang.



Từng được điều động đi hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả bão lũ song bản thân Nhượng và nhiều chiến sĩ vẫn cảm thấy choáng ngợp trước sự tàn phá của cơn bão số 10. Nhiều căn nhà cấp 4 ngập tới nóc, chủ nhà chỉ biết bất lực nhìn tài sản trôi theo dòng nước lũ, gia đình nào có nhà 2-3 tầng thì may mắn hơn khi có thể vận chuyển một chút đồ dùng lên cao.

"Thật quá sức tưởng tượng, chúng tôi đến nơi khi mưa đã ngớt, nước rút phần nào nhưng khung cảnh vẫn thật đáng sợ. Nhiều người dân địa phương kể với tôi rằng đã rất nhiều năm rồi mới lại có trận lũ khủng khiếp như vậy. Tôi vừa giúp dọn dẹp mà vừa thương bà con quá", Nhượng chia sẻ.

Chiến sĩ sinh năm 2005 cũng tâm sự dù mệt song những ngày qua, anh và đồng đội rất vui khi có thể giúp sức cho người dân. Có nhiều gia đình bị nước lũ cuốn trôi hết vật dụng, từ bộ quần áo đến cái bát, đôi đũa, chỉ có thể bày tỏ sự cảm kích với các chiến sĩ đến hỗ trợ bằng những chai nước lọc và lời cảm ơn chân thành.

"Hy vọng tình hình thời tiết sớm ổn định trở lại, để người dân các vùng bị ảnh hưởng có thể trở lại cuộc sống bình thường", Nhượng bày tỏ.

