Xôn xao clip nhân viên quán nhậu trúng độc đắc 18 tỉ đồng, tặng tiền cho nhiều người

Ngày 11-3, liên quan kết quả xổ số miền Nam, nhiều trang Facebook đã liên tục chia sẻ đoạn clip nhân viên một quán nhậu ở tỉnh Tây Ninh trúng độc đắc rồi tặng tiền cho người bán và tất cả nhân viên trong quán.





Kết quả xổ số miền Nam ngày 10-3. Ảnh: ĐLVS Duy

Chỉ sau một buổi đăng tải, đoạn clip đã nhận về hàng chục ngàn chia sẻ và bình luận. Trong đó, đa phần là những bình luận chúc mừng nam nhân viên quán nhậu may mắn trúng độc đắc rồi chia sẻ "lộc" cho những người bạn cùng làm phục vụ và cụ bà bán vé số dạo.

Nam nhân viên phục vụ tặng tiền trúng số cho tất cả nhân viên trong quán nhậu. Ảnh cắt ra từ clip

Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, nam thanh niên của quán Sườn Muối Ớt 135 ở xã Bến Lức, tỉnh Tây Ninh là người trúng độc đắc.

Cụ bà bán vé số dạo vui mừng khi nam nhân viên quán nhậu trúng độc đắc. Ảnh cắt ra từ clip



Người này mua 14 tờ vé số Bến Tre, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bến Tre mở thưởng chiều 10-3.

Tối 10-3, sau khi cụ bà bán vé số lại quán báo tin trúng số, nam thanh niên này liền lấy vé số ra dò thì phát hiện trúng giải độc đắc (dãy số 351891) 9 vé và trúng giải an ủi 5 vé.

Lập tức, nam nhân viên này chạy đến đại lý đổi thưởng độc đắc 18 tỉ đồng (chưa trừ thuế) và an ủi 250 triệu đồng rồi quay về quán tặng cho tất cả nhân viên trong quán từ 10-20 triệu đồng/người.

Riêng cụ bà bán vé số dạo bị mất một cánh tay, nam nhân viên đã lấy một phần trong cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi đưa cho cụ mà không cần đếm. Chứng kiến hình ảnh này, nhiều người đoán cụ bà được tặng khoảng 100 triệu đồng.

