Cục Y tế, Bộ Công an sẻ chia với lực lượng Công an và Nhân dân Nghệ An vùng chịu ảnh hưởng lũ lụt

Đoàn công tác Cục Y tế, Bộ Công an động viên, chia sẻ với cán bộ, chiến sĩ Công an các xã: Mường Xén, Tương Dương, Chiêu Lưu, Tam Thái

Tại các điểm Công an xã: Tam Thái, Tương Dương, Chiêu Lưu và Mường Xén, đoàn đã thăm hỏi, sẻ chia những vất vả, khó khăn của cán bộ, chiến sĩ Công an và bà con Nhân dân. Trực tiếp có mặt tại các xã, đoàn nắm tình hình về tai nạn thương tích do bão, hướng dẫn công tác đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn thực phẩm cho Công an các xã và Nhân dân trên địa bàn. Đồng thời hỗ trợ các mặt hàng y tế và bảo vệ môi trường gồm: thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị phòng chống dịch bệnh; cơ sở y tế, hóa chất, thiết bị phục vụ sơ cấp cứu ban đầu; trang thiết bị vật tư ứng phó sự cố môi trường với tổng giá trị hơn 800 triệu đồng.

Cục Y tế hỗ trợ các mặt hàng y tế và bảo vệ môi trường

Những hoạt động thiết thực, ý nghĩa, kịp thời của Cục Y tế, Bộ Công an nhằm động viên cán bộ, chiến sĩ Công an các xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong quá trình thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão và phòng, chống dịch bệnh cũng như công tác bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần cùng các cấp, các ngành chung tay thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống lụt bão, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân.

Tác giả: Phan Tuyết – Cao Loan

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn