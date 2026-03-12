Cận cảnh rạp cưới siêu khủng của MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ Phạm Đức Huy, thiệp cưới cực xinh mang đậm style cầu thủ

Đám cưới của MC Huyền Trang Mù Tạt và tuyển thủ Phạm Đức Huy đang đến gần và nhận được sự quan tâm của người hâm mộ. Những hình ảnh chuẩn bị cho hôn lễ dần được chính chủ hé lộ, không chỉ gây tò mò bởi cô dâu chú rể là cặp đôi đình đám của làng bóng đá - showbiz Việt, mà không gian tiệc cưới còn khiến nhiều người choáng ngợp vì độ hoành tráng.

Theo hình ảnh mới nhất được chia sẻ, rạp cưới tại quê nhà chú rể ở Hải Phòng đang được thi công gấp rút với quy mô cực lớn, thiết kế như một sân khấu sự kiện hoành tráng. Toàn bộ cổng chính và khu vực sân khấu được trang trí bằng các chi tiết hoa văn trắng tinh xảo, uốn lượn cầu kỳ, tạo cảm giác sang trọng như bước vào một lễ đường cổ tích. Phần mái rạp cao rộng, hệ thống ánh sáng được lắp đặt chuyên nghiệp như một sân khấu biểu diễn.

Rạp cưới của Đức Huy và Mù Tạt được hé lộ (Ảnh: FBNV)

Điểm gây ấn tượng mạnh là phần cổng cưới với các chi tiết điêu khắc nổi 3D cực kỳ công phu, từ họa tiết rồng, hoa văn baroque cho tới các khung vòm lớn. Nhiều hạng mục vẫn đang được đội ngũ thi công hoàn thiện trong đêm, cho thấy quy mô hoành tráng, hướng tới ngày trọng đại của cặp đôi.

Đám cưới Đức Huy - Mù Tạt diễn ra vào 14/3 tới tại quê nhà chú rể

Không chỉ không gian tiệc cưới, thiệp cưới của cặp đôi cũng khiến dân mạng thích thú vì mang đậm dấu ấn bóng đá - nghề nghiệp của chú rể Đức Huy. Thiệp được thiết kế trên nền sân cỏ xanh, kèm hình minh họa hai cầu thủ đang tranh bóng, cùng biểu tượng trái bóng tròn quen thuộc.

Bên trong thiệp là thông tin chi tiết về timeline buổi lễ, thời gian đón khách, lễ thành hôn và tiệc cưới. Phần đồ họa mang phong cách tối giản nhưng tinh tế, vừa sang trọng vừa thể hiện rõ “chất cầu thủ” của chú rể. Đây được xem là một trong những mẫu thiệp cưới độc đáo hiếm thấy trong dàn đám cưới của các cầu thủ Việt Nam.

Hôn lễ của Huyền Trang Mù Tạt và Đức Huy sẽ diễn ra vào ngày 14/03/2026, và ngay từ khâu chuẩn bị đã đủ khiến người hâm mộ háo hức. Với quy mô rạp cưới cùng concept được đầu tư kỹ lưỡng, nhiều người dự đoán đây sẽ là một trong những đám cưới nổi bật nhất của làng bóng đá Việt trong năm nay.

Thiệp cưới ấn tối giản mà ấn tượng của Đức Huy và Mù Tạt

Tác giả: Tú Tú

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn