Học sinh 26 trường học ở Nghệ An chưa thể trở lại trường do lũ lụt

Theo tổng hợp nhanh của Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, đến sáng nay (6/10), trên địa bàn tỉnh này vẫn còn 25 trường học, học sinh chưa thể đến trường học tập. Trong đó có 22 trường mầm non, 3 trường tiểu học và 1 trường Trung học cơ sở.

Nhiều trường học tại Nghệ An bị ngập nặng do lũ lụt sau bão số 10.

Hiện còn 10 trường nước đang ngập, hoặc các tuyến đường dẫn đến trường do ngập nước chưa thể lưu thông. Các trường còn lại mặc dù nước đã rút nhưng do lớp học bị tốc mái, nứt phòng học, mất điện và nhiều thiệt hại khác chưa khắc phục xong.

Theo ghi nhận tại một số trường học bị ngập nước, nhiều đồ dùng, thiết bị dạy học, sách vở bị ướt và hư hỏng. Công tác dọn dẹp, khắc phục đang tiến hành hết sức khẩn trương.

Ông Nguyễn Hữu Hà, Chủ tịch UBND xã Lam Thành, huyện Hưng Nguyên (cũ) cho biết, trước khi bão số 10 đổ bộ đất liền, ngày 28/9, toàn bộ 12/12 trường của xã đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn. Đến ngày 2/10, vẫn còn 7 trường, học sinh chưa thể đến lớp do ngập lụt và trường lớp bị thiệt hại. Đến sáng nay (6/10), còn 4 trường học đang tập trung lực lượng dọn dẹp, khắc phục, phấn đấu ngày mai (7/10), 100% học sinh sẽ trở lại trường.

Công tác dọn dẹp vệ sinh trường học tại xã Lam Thành.

Tại Trường mầm non Thọ Sơn, xã Anh Sơn (cũ), bão số 10 và lũ lụt đã gây thiệt hại rất nặng nề. “Trường có 2 điểm trường gồm 8 lớp học, nhưng có 4 lớp học bị cây đổ đè lên chưa biết khi nào khắc phục được để học sinh trở lại lớp, 4 lớp học còn lại cũng bị ảnh hưởng nặng. Hiện nhà trường cùng chính quyền xã đang tập trung sửa chữa khắc phục 4 lớp học này, cố gắng đầu tuần tới nhập toàn bộ học sinh lại để đảm bảo việc dạy học trước mắt”, bà Nguyễn Thị Nhung, Hiệu trưởng Trường mầm non Thọ Sơn cho biết.

Hong phơi sách vở bị ướt tại một trường học xã Thành BÌnh Thọ, Nghệ An.

Theo ông Nguyễn Trọng Hoàn, Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong tuần qua, do ảnh hưởng của bão số 10 và lũ lụt sau bão đã khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập sâu trong nước, ảnh hưởng đến việc tổ chức dạy học của các trường. Vì thế, ngoài nỗ lực của các nhà trường, sự chung tay hỗ trợ của chính quyền địa phương, Sở cũng đã yêu cầu các nhà trường báo cáo tình hình bị thiệt hại, hư hỏng để có phương án hỗ trợ trong thời gian tới.

Đề nghị các nhà trường tiếp tục triển khai tốt phong trào trường giúp trường, trường bị thiệt hại ít, giúp trường bị thiệt hại nhiều, để các trường sớm đưa hoạt động dạy và học trở lại bình thường, đồng thời chủ động nắm bắt tình hình và chỉ tổ chức dạy học trở lại khi đảm bảo các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên, học sinh khi đến trường.

Tác giả: Bá Thăng

Nguồn tin: Báo VOV