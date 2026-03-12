Chú rể mang 9 xe rùa chở sính lễ đi hỏi vợ

Một đám cưới vừa diễn ra ở phường Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đang gây chú ý trên mạng xã hội khi những hình ảnh độc lạ tại lễ ăn hỏi được một studio chia sẻ trên Facebook.

Hình ảnh đoàn xe rùa đi hỏi vợ gây chú ý tại đám cưới của cặp đôi Đăng Sơn - Ngọc Phượng

Theo anh Tuấn Anh, chủ studio, anh nhận chụp ảnh, quay phim cho cặp đôi Đăng Sơn (SN 1989) và Ngọc Phượng (SN 2005; ngụ phố Trường Xuân, xã Đông Sơn).

Sau khi được vợ chồng anh Sơn trao đổi về kế hoạch ăn hỏi sẽ có việc dùng 9 xe rùa chở sính lễ tới nhà gái, anh cũng khá bất ngờ vì quá độc lạ. Sau đám cưới, anh xin phép gia đình chú rể, được phép nên anh đã chia sẻ hình ảnh độc lạ về lễ ăn hỏi lên mạng xã hội.

Chú rể Đăng Sơn cho biết sau khi học xong, anh đi xuất khẩu lao động. Đến năm 2024, khi trở về nước, anh gặp Ngọc Phượng, người ở cùng phố, hai nhà cách nhau khoảng 1 km. Sau đó, 2 người nảy sinh tình cảm và tiến tới hôn nhân.

Hình ảnh vui nhộn tại đám hỏi của cặp đôi

Theo chú rể, việc đi ăn hỏi bằng xe rùa đã được hai vợ chồng trao đổi trước với gia đình. Đến ngày ăn hỏi, vợ chồng anh thuê người cùng bạn bè trang trí, bày sính lễ lên để tới nhà gái. "Việc làm này chỉ đơn giản là muốn tạo niềm vui cho vợ. Tôi không nghĩ khi đăng tải lên mạng xã hội lại nhận được nhiều sự quan tâm, chia sẻ và chúc phúc của mọi người"- anh Sơn cho hay.

Chú rể Đăng Sơn cũng cho biết đám hỏi diễn ra vào ngày 8-3 và đám cưới tổ chức ngày 10-3.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động