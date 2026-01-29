Tận thấy Rolls-Royce Dawn mui trần hơn 12 tỷ của đại gia Tp.HCM

Mới đây, một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Dawn mui trần đã bị bắt gặp lăn bánh tại TP.HCM. Được biết, đây là 1 trong 2 xe Rolls-Royce Dawn xuất hiện tại Việt Nam và chiếc này là xe thứ 2 về nước khá kín tiếng. Trước đó, xe Rolls-Royce Dawn này được chào bán hơn 12 tỷ đồng, xe mang ngoại thất màu xanh và nội thất trắng
Dawn được chế tạo trên cơ sở Rolls-Royce Ghost, không giống như mẫu trước đó dựa trên Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 7, mẫu xe hàng đầu của Rolls-Royce Motor Cars cho đến khi có sự xuất hiện của thế hệ thứ 8 và Rolls -Royce Phantom Coupe. Rolls-Royce Dawn là chiếc xe động cơ đốt trong mui trần cuối cùng được hãng xesang Anh quốc sản xuất.
Rolls-Royce cho biết 80% tấm thân xe của Dawn là mới so với Wraith. Để cân bằng giữa tính độc quyền và hiệu quả, Andreas Thurner đã thiết kế Rolls-Royce Dawn song hành với Rolls-Royce Ghost Series II và Rolls-Royce Wraith. Lưới tản nhiệt phía trước của xe Rolls-Royce Dawn có thiết kế lõm hơn so với Wraith. Cản trước được kéo dài thêm 53 mm và xe có mâm 20 inch đánh bóng.
Rolls-Royce Dawn được biết đến là phiên bản mui trần của Rolls-Royce Wraith, chiếc xe siêu sang mui trần này có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 5.296 mm, rộng 1.947 mm và cao 1.502 mm. Chiều dài trục cơ sở của xe đạt mức 3.112 mm. Trọng lượng của Rolls-Royce Dawn là 2.560 kg.
Khác với xe đầu tiên có nội thất màu cam Hermes rất thời trang, khoang lái của chiếc xe mui trần Rolls-Royce Dawn thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam sở hữu màu trắng, cùng nhiều chi tiết sơn đen hay cả ốp gỗ. Xe có thiết kế 2+2, tức hàng ghế sau có thêm chỗ và người lớn ngồi vẫn thoải mái, hàng ghế này có thêm điều hòa, bệ tỳ tay, cùng với 1 số nút bấm chỉnh ghế, hộc đựng đồ.
Hàng ghế trước được trang bị cao cấp hơn, với điểm nhấn là bảng điều khiển trung tâm tích hợp thêm nút đóng hoặc mở mui. Khi ra mắt Dawn, hãng xe siêu sang Rolls-Royce cho biết đây là mẫu xe mui trần yên tĩnh nhất trên thế giới.
Chiếc mui xếp mềm của xe mất khoảng thời gian 20 giây để đóng hoặc mở mui. Người lái có thể thực hiện việc đóng mui hay mở mui ngay khi xe Rolls-Royce Dawn đang chạy nhưng tốc độ phải dưới 50 km/h.
"Trái tim" của Rolls-Royce Dawn là khối động cơ V12, twin-turbo, dung tích 6,6 lít, sản sinh công suất tối đa 563 mã lực tại vòng tua máy 5.250 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại của xe đạt 820 Nm tại vòng tua máy 1.500 vòng/phút.
Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó, xe siêu sang mui trần Rolls-Royce Dawn chỉ mất thời gian 4,9 giây để tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa bị giới hạn điện tử ở con số 250 km/h.
Sau khi "khai tử" Dawn, hiện dòng sản phẩm Rolls-Royce hoàn toàn không có một mẫu mui trần nào. Hiện chưa rõ hãng có ý định tung ra một hậu duệ chạy điện cho Dawn, dựa trên nền tảng kỹ thuật của Spectre hay không.
