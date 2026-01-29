Tận thấy Rolls-Royce Dawn mui trần hơn 12 tỷ của đại gia Tp.HCM

Khác với xe đầu tiên có nội thất màu cam Hermes rất thời trang, khoang lái của chiếc xe mui trần Rolls-Royce Dawn thứ 2 xuất hiện tại Việt Nam sở hữu màu trắng, cùng nhiều chi tiết sơn đen hay cả ốp gỗ. Xe có thiết kế 2+2, tức hàng ghế sau có thêm chỗ và người lớn ngồi vẫn thoải mái, hàng ghế này có thêm điều hòa, bệ tỳ tay, cùng với 1 số nút bấm chỉnh ghế, hộc đựng đồ.