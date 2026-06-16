Chia tay vợ Việt, chồng Nhật hối hận vì cuộc sống quá buồn chán

Năm 2019, Morishita (sinh năm 1982, Tokyo, Nhật Bản) tới Việt Nam du lịch. Yêu mến đất nước và con người nơi đây, anh quyết định ở lại làm việc. Trong quãng thời gian sinh sống tại Việt Nam, Morishita gặp Ngọc Ngân (sinh năm 1993) và nhanh chóng phải lòng cô gái quê Đồng Nai.



Sau thời gian tìm hiểu, cặp đôi tổ chức đám cưới vào năm 2021. Những năm đầu hôn nhân diễn ra khá êm đềm. Vì yêu Việt Nam, Morishita nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống và văn hóa truyền thống. Anh cũng chủ động học tiếng Việt để thuận tiện giao tiếp với gia đình nhà vợ.

Cặp đôi kết hôn vào năm 2021, sau đó chia tay và tái hợp vào năm 2024.

Tuy nhiên, mâu thuẫn dần xuất hiện khi cả hai có quan điểm khác nhau về chuyện con cái. Trong khi Ngân luôn mong muốn có con chung thì Morishita cho rằng không có con vẫn có thể sống hạnh phúc.



"Những bất đồng kéo dài khiến tôi và anh nhiều lần căng thẳng. Đến năm 2024, chúng tôi quyết định chia tay", Ngân chia sẻ với Tri Thức - Znews.

2 lần làm rể Việt



Sau khi chia tay, Morishita trở về Nhật Bản làm việc. Rời xa Việt Nam và người vợ đã gắn bó suốt 3 năm, anh liên tục đối mặt với cảm giác cô đơn, trống trải. Những ký ức về một Việt Nam nhộn nhịp, gần gũi cùng mái ấm từng có khiến người đàn ông Nhật day dứt.



Một thời gian sau, khi Ngân nghĩ rằng cả hai đã thực sự đường ai nấy đi, cô bất ngờ nhận được tin nhắn từ Morishita.



Dòng tin nhắn ngắn ngủi khiến Ngân xúc động đến bật khóc: "Anh có thể sống một mình nhưng nếu được chọn một người đi cùng đến cuối cuộc đời, anh mong người đó là em".

Cặp đôi hiện tại hạnh phúc bên nhau.

Morishita cũng thẳng thắn chia sẻ về cuộc sống sau khi trở về Nhật Bản: "Cuộc sống của anh ở Nhật rất buồn chán, đi đâu, làm gì cũng chỉ có một mình. Chia tay rồi, anh mới thấy cuộc sống không có em hoàn toàn mất đi niềm vui".



Nhận ra vẫn còn tình cảm dành cho nhau, tháng 9/2024, cặp đôi quyết định quay về bên nhau để một lần nữa vun đắp mái ấm.



Morishita trở lại Việt Nam, lần thứ hai làm rể nơi đây. Sau khi tái hợp, cặp đôi đón trái ngọt là một bé gái xinh xắn, đáng yêu.



Với Morishita, Việt Nam không chỉ là nơi anh từng ghé thăm trong một chuyến du lịch, mà còn là nơi có người phụ nữ anh yêu và tổ ấm anh quyết định quay về thêm một lần nữa.

Vẫn yêu Việt Nam như lần đầu



Ngân cho biết điều khiến Morishita gắn bó với Việt Nam không chỉ là cảnh đẹp hay ẩm thực, mà còn là nhịp sống và con người nơi đây. Người đàn ông Nhật yêu sự nhộn nhịp, năng động của cuộc sống ở Việt Nam, đồng thời cảm nhận được sự cởi mở, thân thiện trong cách mọi người đối xử với nhau.



Theo Ngân, trước đây chồng cô là người khá đề cao không gian riêng tư. Tuy nhiên, sau nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, Morishita dần thay đổi. Anh chủ động hòa nhập với gia đình vợ, dành nhiều thời gian hơn cho những buổi sum họp, gặp gỡ người thân.



Morishita cũng luôn ủng hộ vợ báo hiếu cha mẹ, quan tâm và chăm sóc các anh chị em trong gia đình. Với anh, đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để duy trì sự gắn kết giữa các thành viên.

2 lần làm rể Việt, Morishita ngày càng yêu Việt Nam.

"Trước đây anh ấy đã thích Việt Nam, hiện tại anh càng yêu và trân trọng văn hóa Việt hơn nữa. Anh thích cách các thành viên trong gia đình luôn gần gũi, quan tâm lẫn nhau. Những dịp giỗ chạp, lễ Tết hay đơn giản là các bữa cơm đông đủ khiến anh cảm nhận được sự ấm áp mà không phải nơi nào cũng có", Ngân chia sẻ.



Theo Ngân, Morishita đặc biệt ấn tượng với tinh thần tương trợ của người Việt. Anh thích cách anh em, họ hàng sẵn sàng giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, cùng chia sẻ niềm vui lẫn những áp lực trong cuộc sống.



"Chính những điều giản dị ấy khiến chồng tôi ngày càng xem Việt Nam như quê hương thứ hai của mình", Ngân trải lòng.

Tác giả: An Chi

Nguồn tin: znews.vn