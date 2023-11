Chỉ vì một câu nhắc nhở, con dâu ném cả chai bia vào mẹ chồng, chồng cũng "lãnh đủ"

Tờ Edaily đưa tin, một phụ nữ Hàn Quốc 32 tuổi mới đây đã bị kết án hành hung sau khi tấn công mẹ chồng mình vì bị nhắc nhở chuyện chăm con.

Hôm 26/11, Chánh án Park Seong-min của Phòng Hình sự số 3, Tòa án quận Chuncheon (tỉnh Gangwon) kết án cô A. về tội gây thương tích đặc biệt và hành hung đặc biệt đối với người thân. Cô này phải chịu một năm tù giam nhưng được tòa cho hưởng 2 hai năm quản chế và 80 giờ phục vụ cộng đồng.

Theo cáo trạng, trong lúc A. đang uống rượu với chồng (31 tuổi) và mẹ chồng tại một quán bar ở Chuncheon, tỉnh Gangwon vào khoảng 22h30 ngày 30/10 năm ngoái, cô bị mẹ chồng nhắc nhở "Chăm con cho tốt vào". A. sau đó đã nổi giận dù được chồng ngăn và kêu đứng lên đi về.

Trong lúc giằng co, cô này dùng cốc bia đập vào trán chồng và còn ném chai bia vào mẹ chồng, khiến bà bị thương ở lông mày và môi do thủy tinh vỡ. Ngoài ra, chồng cô cũng chịu nhiều thương tích do mảnh cốc thủy tinh vỡ làm rách ngón tay trái. Đáp lại hành động của vợ, anh này cũng túm tóc, lắc người cô. Sau vụ việc, cả người chồng và mẹ chồng đều phải điều trị trong 2 tuần.

Trong một diễn biến liên quan, anh chồng còn bị phạt thêm 500.000 won (9,3 triệu đồng) vì dùng đệm sofa hành hung vợ mình tại nhà trong lúc cãi nhau và con đang khóc. Được biết, cả hai đang tiến hành thủ tục ly hôn.

Tại tòa, A phủ nhận cáo buộc ném chai bia vào trán mẹ chồng và cho rằng trong lúc say, cô chỉ ném về phía cái bàn. Tuy nhiên, tòa án không chấp nhận lập luận của cô.

Tòa án giải thích: "Xét tính nghiêm trọng và tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo A, cũng như việc cô ấy phủ nhận tội ác và không hề tỏ ra hối hận nên chúng tôi đã quyết định mức án".

Tác giả: Thạch Anh

Nguồn tin: phunuvietnam.vn