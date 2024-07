Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 11,04% so với cùng kỳ

Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7/2024

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh chủ trì phiên họp

Giám đốc Sở KH&ĐT Phạm Hồng Quang báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 8/2024

Trong tháng 7/2024, các cấp, các ngành tiếp tục tập trung chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của quý III và 6 tháng cuối năm 2024. Tháng 7/2024, bà con nông dân tiếp tục tập trung chăm sóc cây trồng vụ Hè Thu và gieo cấy vụ Mùa. Tính đến ngày 15/7/2024, diện tích gieo trồng vụ Hè Thu ước đạt 77.202,07 ha, bằng 98,62% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ Mùa ước đạt 21.218,6 ha, tăng 10,96% so với cùng kỳ.

Tổng đàn trâu bò ước đạt 795.091 con, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, trên địa bàn một số huyện vẫn ghi nhận các ổ dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh khác xảy ra rải rác ở một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đã được phát hiện sớm và xử lý kịp thời, không để lây lan ra diện rộng.

Trong tháng, UBND tỉnh đã ban hành quyết định công nhận 10 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã NTM kiểu mẫu. Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tiếp tục được triển khai tích cực. Toàn tỉnh hiện có 570 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao trở lên, là tỉnh đứng thứ hai cả nước về số lượng sản phẩm đạt hạng sao được công nhận.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 ước tăng 11,04% so với cùng kỳ; lũy kế 7 tháng, IIP ước tăng 10,16. Một số sản phẩm công nghiệp tháng 7/2024 có mức tăng trưởng so với cùng kỳ như: Đá hộc 118 nghìn m3, tăng 67,91%; nước mắm 29,6 triệu lít, tăng 62,78%; sữa chế biến 5 nghìn tấn, tăng 28,95%; bia đóng chai 4 triệu lít, tăng 19,08%; sợi các loại 1 nghìn tấn, tăng 63,93%; quần áo dệt kim 549 nghìn cái, tăng 15,07%; dăm gỗ 23,9 nghìn tấn, tăng 17,28%...

Tiếp tục triển khai công tác chuẩn bị đầu tư dự án LNG; thường xuyên nắm bắt, cập nhật tiến độ thi công và sẵn sàng hỗ trợ tối đa đối với các nội dung liên quan đến dự án đường dây 500kV mạch 3; điều chỉnh thỏa thuận hướng tuyến đường dây 220kV Tương Dương - Đô Lương; 220kV Đô Lương - Nam Cấm; đường dây và TBA 110kV Nghi Ân.

Tháng 7 là tháng cao điểm của hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vùng ven biển như Cửa Lò, Diễn Châu, Quỳnh Lưu, TX Hoàng Mai... Dự ước trong tháng 7, lượng khách du lịch đạt 1,4 triệu lượt, trong đó khách lưu trú đạt 950.000 lượt, khách quốc tế đạt 15.000 lượt, tổng thu từ khách du lịch đạt 5.039 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch 1.975 tỷ đồng.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 7 ước thực hiện 1.300,5 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng ước thực hiện 13.456 tỷ đồng, đạt 84,6% dự toán và bằng 138,2% so với cùng kỳ năm 2023. Chi ngân sách địa phương 7 tháng ước thực hiện 17.930 tỷ đồng, đạt 49,6% dự toán.

Trong tháng 7, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp GCNĐKĐT cho 08 dự án/TMĐT 2.506,9 tỷ đồng, điều chỉnh cho 05 lượt dự án, trong đó có 02 lượt dự án điều chỉnh với tổng vốn đầu tư tăng 3.598,7 đồng. Tổng vốn đăng ký cấp mới và điều chỉnh là 6.105,6 tỷ đồng. Có 120 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 93,75% cùng kỳ, tổng số vốn đăng ký thành lập 509,5 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng đã thành lập mới 1.205 doanh nghiệp, tăng 1,94% với tổng số vốn đăng ký thành lập 15.410 tỷ đồng, tăng 70,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Các hoạt động hợp tác và hội nhập quốc tế tiếp tục được triển khai hiệu quả. Công tác quản lý biên giới tiếp tục được triển khai hiệu quả, giữ vững sự ổn định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên biên giới đất liền và biển. Công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được triển khai, quản lý chặt chẽ, đúng quy định.

Tính đến ngày 20/7/2024, tổng kế hoạch đầu tư công đã giải ngân 3.800,891 tỷ đồng, đạt 41,88% (cao hơn so với cùng kỳ 36,43%); trong đó, vốn đầu tư công tập trung tỉnh quản lý đã giải ngân 1.850,891 tỷ đồng, đạt 39,99%. Một số nguồn vốn đạt khá như: Chương trình MTQG xây dựng NTM (65,64%), vốn nước ngoài (73,74%), nguồn thu xổ số kiến thiết (61,66%). Có 27/tổng 69 đơn vị chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt khá (trên 50%).

Các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và đạt được kết quả tích cực. Kết quả xếp hạng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024, Nghệ An xếp thứ 12/63 tỉnh, thành cả nước, tăng 10 bậc so với năm 2023. Kiểm soát dịch bạch hầu sau 14 ngày không phát sinh ca bệnh mới. Công tác giải quyết việc làm được quan tâm thực hiện. Ước tính trong tháng 7, đã giải quyết việc làm cho 4.000 người; lũy kế 7 tháng, đã giải quyết việc làm cho 35.300 người, đạt 78,44% kế hoạch. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo, đối tượng chính sách; quản lý và chỉ trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng. Đã triển khai nhiều hoạt động kỷ niệm 77 năm ngày thương binh - liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024)...

Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tiếp tục được triển khai có hiệu quả.

Tuy nhiên, trong tháng, trên địa bàn một số địa phương xảy ra mưa với lưu lượng khá lớn gây tình trạng sạt lở (như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương...); Quốc lộ 16 tại huyện Quế Phong xuất hiện tình trạng sụt lún, gây ách tắc giao thông và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn: Số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại tháng 7/2024 giảm so với cùng kỳ năm 2023, số doanh nghiệp giải thể tự nguyện tăng so với cùng kỳ. Lũy kế 7 tháng, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu giảm so với cùng kỳ năm 2023 như: Xi măng 4,9 triệu tấn, giảm 4,41%; phân bón 25 nghìn tấn, giảm 3,65%; nước mắm 153 triệu lít, giảm 19,63%...

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn