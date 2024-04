Chỉ số PAR INDEX 2023 của Nghệ An xếp thứ 15 của cả nước và đứng đầu 6 tỉnh Bắc Trung Bộ

Sáng 17/4, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2023 (SIPAS 2023) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2023). Với Nghệ An, cả hai chỉ số PARINDEX và SIPAS năm 2023 đều tăng bậc so với năm 2022.

Hai chỉ số PARINDEX và SIPAS năm 2023 của Nghệ An đều tăng bậc so với năm 2022. Ảnh minh hoạ

Kết quả cải cách hành chính trong năm 2023 mà các địa phương đạt được là khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, chỉ số cải cách hành chính PARINDEX 2023 xếp đầu tiên là Quảng Ninh, tiếp đó là Hải Phòng và thứ 3 là Hà Nội. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS 2023 xếp đầu tiên cũng là Quảng Ninh, tiếp đó là Thái Nguyên, Hải Dương.

Với tỉnh Nghệ An, bằng nhiều nỗ lực trong công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp nên năm 2023, chỉ số cải cách hành chính PARINDEX của tỉnh được xếp thứ 15, tăng 1 bậc so với năm 2022 và đứng đầu trong 6 tỉnh Bắc Trung bộ. Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính SIPAS xếp thứ 12, tăng 2 bậc so với năm 2022 và xếp thứ 2 trong 6 tỉnh Bắc Trung Bộ, chỉ sau Hà Tĩnh.

Tác giả: Mai Hương

Nguồn tin: vinh.nghean.gov.vn