Nghệ An: Một hộ kinh doanh bị xử phạt 10 triệu đồng vì buôn bán hàng giả mạo

Lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An xử phạt hộ kinh doanh bán dép giả thương hiệu ADIDAS. (Ảnh: QLTT)

Hoạt động kiểm tra, xử lý được triển khai trong khuôn khổ thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 theo chỉ đạo của lãnh đạo Chi cục QLTT Nghệ An.

Theo đó, Hộ kinh doanh T.Đ.Y. (có địa chỉ tại Khối 3, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị xử phạt số tiền 10 triệu đồng do có hành vi buôn bán hàng giả mạo nhãn hiệu ADIDAS. Đồng thời, lực lượng chức năng buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm theo quy định của pháp luật.

Trước đó, vào sáng 16/1, Đội QLTT số 5 tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở kinh doanh này và phát hiện 50 đôi dép nam đang được bày bán có in, gắn logo và hình ảnh đặc trưng của nhãn hiệu ADIDAS.

Qua đối chiếu, các dấu hiệu trên sản phẩm trùng khớp với nhãn hiệu ADIDAS đang được bảo hộ tại Việt Nam. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nói trên. Tổng trị giá lô hàng vi phạm ước tính 6,5 triệu đồng.

Toàn bộ số hàng đã được Đội QLTT số 5 lập biên bản, tạm giữ, niêm phong để phục vụ công tác xác minh và xử lý theo quy định.

Trong thời gian cao điểm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng QLTT tỉnh Nghệ An tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh trên địa bàn.

Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, qua đó góp phần ổn định thị trường và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng.

Tác giả: L.Q

Nguồn tin: thuonghieucongluan.com.vn