Chỉ được đăng ký 10 nguyện vọng xét tuyển đại học, sắp xếp thế nào để chắc đỗ?

Hôm nay (2/2), Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội phối hợp cùng các bên liên quan tổ chức chương trình Tư vấn định hướng nghề nghiệp cho thanh thiếu niên, học sinh.

Học sinh nghe tư vấn định hướng nghề nghiệp

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội cho rằng, giai đoạn cuối cấp THPT là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Đây là thời điểm các em học sinh đứng trước những lựa chọn lớn, chọn trường nào, học ngành gì, theo đuổi nghề nghiệp ra sao. Mỗi quyết định hôm nay sẽ có ảnh hưởng lâu dài đến con đường học tập, việc làm và tương lai của các em sau này.

"Thực tế cho thấy, nhiều bạn trẻ thành công là những người sớm hiểu được năng lực bản thân, xác định rõ mục tiêu và lựa chọn đúng hướng đi phù hợp. Ngược lại, nếu lựa chọn chưa phù hợp với sở trường, điều kiện gia đình hoặc nhu cầu xã hội, các em có thể phải mất nhiều thời gian điều chỉnh, thậm chí đi lại từ đầu. Chính vì vậy, tư vấn hướng nghiệp không chỉ là cung cấp thông tin, mà còn là quá trình giúp các em hiểu mình, hiểu nghề và hiểu xu hướng của thị trường lao động", ông Lại Hồng Đăng nhấn mạnh.

Ông Lại Hồng Đăng, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội phát biểu tại chương trình

Ông Lê Anh Tuấn, Trưởng phòng Phát triển kỹ năng - Hướng nghiệp (Trung tâm Dịch vụ việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội) gửi đến học sinh thông điệp “thay thái độ đổi tương lai”. Thành công trong tương lai phụ thuộc vào sự nỗ lực của các em học sinh hôm nay.

Theo ông Lê Anh Tuấn, việc định hướng nghề nghiệp gồm 3 yếu tố gồm chọn trường, chọn ngành và chọn nghề. Trước khi chọn trường, thí sinh cần hiểu bản thân muốn làm công việc gì, tức chọn nghề yêu thích, từ đó chọn ngành học. Một ngành học sẽ có nhiều trường đào tạo. Sau khi đã chọn nghề, chọn ngành mới bắt đầu chọn trường phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân. Trong khi chọn trường, cần lưu ý 3 tiêu chí mấu chốt gồm tương quan giữa điểm thi của thí sinh với điểm chuẩn các năm, khả năng kinh tế, hoàn cảnh gia đình cũng như nhu cầu việc làm.

Giới hạn 10 nguyện vọng, thí sinh nên đăng ký thế nào?

Tư vấn cho thí sinh về những điểm mới trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, Ths Dương Văn Bá, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Intracom lưu ý, dự thảo quy chế tuyển sinh đại học 2026 có nhiều điểm mới thí sinh cần hiểu rõ. Trong đó có quy định giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học.

“Nếu như những năm trước các em được đăng ký không giới hạn, thậm chí có thí sinh đăng ký 50, 100 nguyện vọng, thì năm nay sẽ chỉ được đăng ký tối đa 10 nguyện vọng. Như vậy các em cần cân nhắc, tính toán thật kỹ lưỡng khi xét tuyển đại học, để chắc đỗ vào các trường, các ngành yêu thích là một bài toán khó.

Trong 10 nguyện vọng đó, thí sinh lưu ý cần chọn ngành nghề trước, sau đó mới chọn trường. Với mỗi ngành yêu thích, các em nên chọn nhiều trường với mức điểm chuẩn hàng năm ở các ngưỡng khác nhau từ cao đến thấp để chắc chắn đỗ. Thí sinh lưu ý không chọn theo hướng đăng ký nhiều ngành trong cùng một trường. Khi đã chọn được ngành và các trường có đào tạo ngành đó, nguyện vọng nào yêu thích nhất đặt lên trước”, Ths Dương Văn Bá lưu ý.

Bên cạnh đó, theo Ths Dương Văn Bá, dự thảo quy chế tuyển sinh cũng quy định thí sinh xét tuyển theo điểm học bạ, tổ hợp xét tuyển sử dụng điểm trung bình chung kết quả học tập của 6 học kì (lớp 10, lớp 11 và lớp 12) của tối thiểu 3 môn học, trong đó bắt buộc phải có môn Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30. Ngoài ra, thí sinh phải có 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông tương ứng với tổ hợp xét tuyển (hoặc điểm thi của môn Toán, Ngữ văn và một môn khác) đạt tối thiểu 16 điểm theo thang điểm 30. Quy định này khắt khe hơn những năm trước, do đó thí sinh xét tuyển học bạ vẫn cần cố gắng thi tốt nghiệp THPT thật tốt.

“Những năm trước nếu chẳng may điểm thi tốt nghiệp THPT chưa thực sự tốt, nhưng điểm học bạ cao, các em vẫn đỗ. Tuy nhiên với dự thảo quy định mới, nếu thí sinh có điểm học bạ của tổ hợp 3 môn xét tuyển lên đến 27 điểm nhưng nếu điểm thi tốt nghiệp THPT được 15 điểm thì vẫn không đủ điều kiện để xét theo học bạ”, Ths Dương Văn Bá nói.

Cũng theo thầy Bá, dự kiến năm nay thí sinh sẽ chỉ được cộng tối đa 3 điểm thưởng, điểm thưởng thành phần tối đa là 1,5 điểm, điều này có nghĩa nếu thí sinh được 9.0 IELTS thì cũng chỉ được cộng tối đa 1,5 điểm, không phải cộng 3-5 điểm tùy từng trường như những năm trước.

Ngoài ra, theo dự thảo quy chế tuyển sinh đại học năm 2026 cũng quy định, trong các tổ hợp xét tuyển, bắt buộc sẽ phải có môn Toán hoặc Ngữ văn với trọng số tính điểm xét không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30.

Ths Dương Văn Bá lý giải: “Trọng số tính điểm xét tuyển môn Văn/Toán không thấp hơn 1/3 tổng điểm theo thang điểm 30. Ví dụ, nếu tổng 3 môn xét tuyển Toán, Lý, Hóa là 30 điểm, thì thang điểm môn Toán phải đạt được 10 điểm. Nếu cũng tổ hợp trên, nhưng có trường lại muốn nhân hệ số 2 với môn Lý/ Hóa, khi đó tổng điểm xét tuyển tối đa là 40 điểm, nhưng năm nay Bộ GD-ĐT không cho phép xét như vậy. Nếu tính theo thang điểm 40, có môn nhân đôi, thì buộc sẽ phải nhân đôi điểm môn Toán/Ngữ văn, không được nhân đôi điểm các môn khác.

Quy định này hướng đến điều chỉnh cách xây dựng thang điểm của các trường, không ảnh hưởng đến điểm thi của thí sinh”.

