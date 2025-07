Chi 50 triệu tổ chức sinh nhật cho chó cưng, cô gái gây bão MXH

Mới đây, đoạn video chia sẻ về một buổi tiệc sinh nhật trị giá 50 triệu đồng dành cho... một chú chó đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Chủ nhân đoạn clip là một cô gái có tài khoản TikTok @nariabynana – người đã mạnh tay chi tiền để tổ chức sinh nhật cho thú cưng của mình theo cách không thể hoành tráng hơn.

Theo lời kể, cô gái này đã chuẩn bị cho bữa tiệc từ cách đó cả tháng. Hai món quà “sang xịn mịn” đầu tiên được lựa chọn là vòng cổ và dây xích đến từ thương hiệu Louis Vuitton, với tổng giá trị khoảng 25 triệu đồng. Cô không ngại tiết lộ đã phải chạy khắp nơi để săn quà cho “em bé 4 chân”.

2 món phụ kiện làm quà sinh nhật có giá khoảng 25 triệu đồng của thương hiệu LV nổi tiếng

Chưa dừng lại ở đó, phần set-up tiệc cũng được đầu tư kỹ lưỡng khi cô chi 10 triệu đồng để thuê dịch vụ trang trí chuyên nghiệp. Với tông cam - hồng chủ đạo, bàn tiệc ngập tràn bóng bay, hoa tươi và ảnh của “nhân vật chính” do chính tay cô in ấn, sắp đặt.

Lý do đằng sau sự đầu tư có phần “chơi lớn” này khiến không ít người xúc động. Trong video, cô gái chia sẻ: “Tôi không còn bố mẹ trên đời. Chú chó này là gia đình duy nhất còn lại, là người bạn duy nhất luôn bên tôi lúc yếu lòng. Nó giúp tôi biết mình là ai và sống vì điều gì”.

Phần set-up tiệc sinh nhật cho chó cưng được đầu tư 10 triệu đồng.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút gần 1 triệu lượt xem chỉ sau chưa đầy một ngày. Song song với sự quan tâm là một loạt ý kiến trái chiều từ dân mạng.

Một số cho rằng hành động của cô là “kỳ quặc” và “lãng phí”, nhất là khi số tiền ấy có thể dùng để giúp đỡ người khác. Nhưng cũng không ít người bày tỏ sự đồng cảm, đặc biệt là những ai từng nuôi thú cưng và coi chúng như một thành viên thực thụ trong gia đình.

“Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, nhưng khi nghe bạn ấy nói, thấy bạn ấy khóc, tôi thật sự hiểu tại sao chú chó ấy lại quan trọng đến vậy”, một cư dân mạng bình luận.

“Sao thấy dễ thương mà nhiều người toxic vậy? Ai nuôi thú cưng rồi sẽ hiểu thôi”, một tài khoản khác chia sẻ.

Đáp lại mọi tranh cãi, nữ TikToker khẳng định dứt khoát ở cuối video: “Không cần hỏi là bỏ ra 50 triệu làm sinh nhật cho chó có đáng hay không. Mình đã xem nó như gia đình rồi thì hiển nhiên là đáng”.

Còn bạn, bạn nghĩ sao về bữa tiệc đặc biệt này?

Tác giả: Lê Vân (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn