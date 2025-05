Cháy tàu cá gây thiệt hại lớn cho ngư dân

Cụ thể, khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu cá mang số hiệu NA-93420-TS do ông Trần Văn Trường (sinh năm 1980, trú quán thôn 2, xã Văn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) làm thuyền trưởng, kiêm chủ tàu đang hoạt động trên vùng biển cách cửa biển Lạch Thơi khoảng 0,5 hải lý thì xảy ra hỏa hoạn.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) đã điều động 6 cán bộ, chiến sỹ và một ca nô khẩn trương phối hợp với Công an, chính quyền địa phương, cùng ngư dân địa phương ra hiện trường làm nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ. Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá và đưa được 6 ngư dân trên phương tiện gặp nạn vào bờ an toàn.

Lúc xảy ra cháy, các thuyền viên trên tàu cá đã nỗ lực chữa cháy. Tuy nhiên trong điều kiện gió mạnh, đám cháy trên tàu cá quá lớn nên không thể khống chế, dập tắt.

Theo nhận định ban đầu, vụ cháy tàu cá xảy ra có thể xuất phát từ nguyên nhân chập điện trên phương tiện hành nghề. Vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã gây thiệt hại nặng nề cho chủ tàu với số tiền ước tính trên 400 triệu đồng. Một thuyền viên trên tàu cá là anh Hoàng Văn Hòa bị bỏng nhẹ.

Tàu cá bị cháy xuất phát từ của biển Lạch Thơi lúc hơn 14 giờ ngày 16/5.

Tác giả: Viết Lam - Xuân Tiến

Nguồn tin: baotintuc.vn