Cháy rừng lan rộng, Canada sơ tán thành phố 36.000 dân

Cháy rừng lan rộng, Canada sơ tán thành phố West Kelowna và Kelowna. (Nguồn: Reuters)

Theo Reuters, ngày 18/9 giờ địa phương, chính quyền tỉnh British Columbia, miền tây Canada đã ban bố tình trạng khẩn cấp khi chưa thể khống chế các đám cháy rừng đang lan nhanh đến thành phố West Kelowna.

Chính quyền tỉnh British Columbia cũng đưa ra thông báo sơ tán hàng nghìn người ở West Kelowna.

West Kelowna, một thành phố có 36.000 dân nằm cách Vancouver khoảng 300 km về phía đông. Trước đó, British Columbia cũng thông báo sơ tán một số khu vực ở phía bắc Kelowna – thành phố có khoảng 150.000 dân.

Dòng người sơ tán bên ngoài một trường học tại thành phố Kelowna ngày 18/8. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Reuters, nhìn từ West Kelowna có thể thấy các đám cháy rừng và khói bao trùm một khu vực rộng lớn. Chính quyền địa phương cũng quyết định đóng không phận trong vùng để máy bay chữa cháy hoạt động.

Thủ hiến British Columbia cho biết, tỉnh này đang phải đối mặt với mùa cháy rừng tồi tệ nhất trong lịch sử, đồng thời kêu gọi người dân theo dõi chặt chẽ diễn biến cháy rừng, tuân thủ lệnh sơ tán.

Trong 24 giờ qua, cháy rừng ở British Columbia diễn biến khá nhanh, các nhà chức trách buộc phải sơ tán khẩn cấp hơn 15.000 người trên toàn tỉnh. Khoảng 20.000 người khác cũng được đặt trong trạng thái sẵn sàng sơ tán.

“Tình hình lúc này không thể đoán trước được và chắc chắn sẽ có những ngày khó khăn phía trước”, Thủ hiến Eby nói.

Việc tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cơ quan chức năng ứng phó nhanh với các tình huống.

Trong khi đó, Bộ trưởng Tình trạng Khẩn cấp và Đối phó với Biến đổi Khí hậu tỉnh bang British Columbia Bowinn Ma đã kêu gọi người dân không tới những khu vực bị ảnh hưởng cháy rừng ở phía Đông Nam và khu vực trung tâm.

Theo bà Ma, cháy rừng đã phá hủy nhiều công trình trong tỉnh và hiện ngọn lửa đang lan rộng ra hơn 6.000 ha rừng.

Giám đốc Cơ quan Phòng chống Cháy rừng British Columbia Cliff Chapman cho biết, một đợt nắng nóng và gió khô đã khiến nhiệt độ lên tới hơn 40 độ C ở nhiều khu vực trung tâm khiến cho cháy rừng càng thêm trầm trọng.

Tại thành phố Yellowknife công tác dập lửa đã đạt tiến bộ trong ngày 18/8 nhưng không đáng kể.

Lực lượng cứu hỏa địa phương cho rằng cháy rừng sẽ diễn biến phức tạp hơn trong những ngày tới. Hiện ngọn lửa đang cách thành phố khoảng 15 km về phía Tây Bắc và bùng phát ở hai bên đường quốc lộ duy nhất dẫn ra khỏi thành phố.

Tác giả: TRÀ KHÁNH