Cháy nhà trong đêm, hai vợ chồng ở Lâm Đồng tử vong

Thông tin về sự việc, ông Nguyễn Văn Anh, Chủ tịch UBND xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng, cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra lúc gần 10h đêm 7/10 tại nhà ông N.V.Q (56 tuổi) sinh sống cùng vợ là bà H.T.H (52 tuổi) tại Bon Đắk Huýt, xã Quảng Trực.

Vụ hoả hoạn khiến ông N.V.Q tử vong tại chỗ còn bà H.T.H được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh nhưng cũng đã tử vong sau đó.

Ngôi nhà bị khoá trái cửa khi xảy ra vụ hoả hoạn.

Thông tin từ người thân và chính quyền xã Quảng Trực cho thấy trước khi xảy ra vụ hoả hoạn vợ chồng ông Q và bà H có xảy ra mâu thuẫn. Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, ngôi nhà bị khóa trái cửa và nhiều khả năng do ông Q sử dụng xăng phóng hoả.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ hoả hoạn. Từ khi xảy ra vụ hoả hoạn người dân Bon Đắk Huýt và chính quyền xã Quảng Trực, tỉnh Lâm Đồng thường xuyên có mặt động viên, hỗ trợ người thân trong gia đình lo việc hậu sự cho ông Q và bà H.

Tác giả: KKhoa Điềm

Nguồn tin: Báo VOV