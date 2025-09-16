Gia đình 4 người t.ử v.o.n.g thương tâm sau vụ cháy nhà trong đêm ở Hà Nội

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân (UBND) xã Thường Tín (TP Hà Nội) vào khoảng 4h45 ngày 16/9, một ngôi nhà tại thôn Văn Giáp xảy ra cháy lớn khiến 4 người trong gia đình tử vong.

Hiện trường vụ cháy

"Thời khắc xảy ra cháy trong ngôi nhà 4 người đang ngủ, gồm một cặp vợ chồng và hai người con, có cháu nhỏ mới khoảng 4 tháng tuổi. Khi vụ cháy xảy ra, cả 4 nạn nhân không kịp thoát ra ngoài và tử vong tại chỗ", một lãnh đạo UBND xã Thường Tín cho hay.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an xã và chính quyền địa phương đã tới hiện trường cứu nạn cứu hộ và chữa cháy. Đến 5h15 phút vụ cháy được dập tắt hoàn toàn.

Ghi nhận đến 9h, hiện trường đang bị phong tỏa, lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ vụ việc.

Tác giả: Văn Ngân

Nguồn tin: Báo VOV