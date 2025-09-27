Cháy nhà lúc nửa đêm, bé trai 9 tuổi tử vong trong phòng ngủ

Lãnh đạo xã Phú Mỹ đã đến thăm hỏi và hỗ trợ cho gia đình vượt qua khó khăn - Ảnh: THANH HUYỀN

Ngày 27-9, lãnh đạo UBND xã Phú Mỹ (tỉnh Cà Mau) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ cháy nhà dân làm một bé trai tử vong.

Theo báo cáo, khoảng 0h30 cùng ngày, đám cháy bùng phát tại căn nhà cấp 4 của anh Trần Trung Hiếu (35 tuổi, ngụ ấp Vàm Đình, xã Phú Mỹ), làm nghề mua bán thịt heo tại chợ.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có vợ chồng anh Hiếu và hai con nhỏ.

Lực lượng Công an xã Phú Mỹ cùng người dân đã hỗ trợ dập lửa và cứu người ra ngoài. Tuy nhiên khoảng 20 phút sau khi đám cháy được dập tắt, mọi người phát hiện bé Trần Bảo Phước (9 tuổi, con trai anh Hiếu) đã tử vong trong phòng ngủ.

Đám cháy đã thiêu rụi căn nhà cấp 4 của gia đình anh Hiếu, nhiều tài sản hư hỏng nặng. Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thanh Huyền

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ