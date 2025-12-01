Cháy lớn tại bãi xe ở Đà Nẵng, khói bốc cao hàng trăm mét

Hiện trường vụ cháy.



Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h15 ngày 1/12, một vụ cháy lớn bất ngờ bùng phát tại bãi xe khu vực thôn Thạch Nham Đông, xã Bà Nà, TP Đà Nẵng.

Bãi xe nằm ở khu đất trống phía sau Bệnh viện Đa khoa khu vực Hòa Vang, tách biệt khu dân cư. Đám cháy lan nhanh và liên tục phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Từ xa, có thể thấy cột khói đen bốc cao hàng trăm mét, bao trùm toàn bộ khu vực.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) điều khoảng 10 xe chữa cháy, 2 xe bồn cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Lực lượng chữa cháy lấy nước từ tuyến đường Trường Sơn và một hồ nước gần đó để triển khai nhiều mũi khống chế đám cháy.

Do lửa lớn và khói đen bốc cao, lực lượng chức năng phải sử dụng mặt nạ phòng độc và thiết bị chuyên dụng để tiếp cận khu vực cháy.

Vụ việc thu hút đông người dân tập trung theo dõi; lực lượng chức năng sau đó yêu cầu người dân rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn và phục vụ công tác chữa cháy.

Đến khoảng 15h30 cảnh sát vẫn tập trung khống chế đám cháy.

Nguyên nhân dẫn đến vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

